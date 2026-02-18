"Panna młoda", odcinek 31: Beyza ucieka się do szantażu wobec lekarki odpowiedzialnej za jej bezpłodność

Emocje w serialu "Panna młoda" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek tylko podgrzał atmosferę. Nusret, chcąc pomóc Beyzie, ostatecznie uregulował jej długi u Yoncy, co na chwilę uspokoiło sytuację. W tym samym czasie narastało napięcie gdzie indziej, ponieważ Enginowi wyraźnie nie podobało się podejście Cihana do Hancer. Największym zaskoczeniem okazała się jednak sama Beyza, która przyparta do muru, postanowiła zaszantażować swoją ginekolożkę. Po tak desperackich ruchach i narastających konfliktach, jedno jest pewne – kolejne wydarzenia przyniosą poważne konsekwencje dla wszystkich.

"Panna młoda" odc. 31 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu "Panna młoda" Hancer podejmie ostateczną decyzję o poddaniu się zabiegowi in vitro. W związku z tym Mukadder postanowi otoczyć ją szczególną opieką, dbając o jej zdrowie w tym kluczowym czasie. Tymczasem w życiu Yoncy pojawi się nowa szansa - jej urok i kompetencje zrobią ogromne wrażenie na Nusrecie. Mężczyzna, zauroczony jej osobą, zaoferuje jej atrakcyjną posadę w swojej firmie. Równocześnie Beyza nie cofnie się przed niczym i posunie się do szantażu wobec lekarki, którą obwinia za utratę płodności.

"Panna młoda" odc. 31 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów i z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy epizod. Na szczęście emisja zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić zwrotów akcji i kluczowych wydarzeń, mamy dobre wieści. Najnowszy, 31. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca opowieść o Hancer, sierocie, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, by ratować chorego brata. Ich początkowo czysto biznesowy układ szybko przeradza się w prawdziwe uczucie, któremu na drodze stają intrygi matki Cihana oraz jego byłej żony. Widzowie z zapartym tchem śledzą, jak para stawia czoła przeciwnościom losu, udowadniając, że miłość jest w stanie pokonać wszystko. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)