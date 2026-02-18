"Na sygnale", odcinek 849: Zazdrosny Klis organizuje intrygę i prosi znajomą, by uwiodła Gabriela

Poprzedni odcinek serialu "Na sygnale" z pewnością nie pozwolił fanom na chwilę wytchnienia, serwując solidną dawkę dramatyzmu i niespodziewanych zwrotów akcji. Zespół Wiktora stanął przed ogromnym wyzwaniem, ratując czwórkę nastolatków, którzy po niebezpiecznej zabawie na wagonach kolejowych doznali poważnych i zróżnicowanych obrażeń. W tym samym czasie w szpitalu doktor Lisicka przygotowywała do operacji serca chłopca, który jednak wymknął się z oddziału i nieszczęśliwie uległ kolejnemu wypadkowi, wbijając sobie w udo nóż. Jakby tego było mało, prywatne zawirowania również dały o sobie znać, gdy Romek odkrył, że Ela nagle zwolniła się z pracy, a następnie podsłuchał jej szokującą rozmowę. Tyle otwartych wątków i nagromadzonych emocji sprawia, że apetyt na poznanie dalszych losów bohaterów jest ogromny.

"Na sygnale" odc. 849 - streszczenie

Podczas kolejnego dyżuru zespół doktora Banacha stanie przed wyzwaniem uratowania kobiety porażonej prądem, a interwencja przyniesie nieoczekiwane spotkanie z Wawrzyńcem. Okaże się, że senior założył nietypową, „poliamoryczną rodzinę”, co doprowadzi Wiktora na skraj wytrzymałości. W tym samym czasie ekipa Alka i Romka zmierzy się z przypadkiem pacjenta, który przez dwa dni zwlekał z wezwaniem pomocy po poważnym urazie głowy i kolana. Nagłe pogorszenie stanu rannego, spowodowane zatorem płucnym, postawi ratowników w niezwykle trudnej sytuacji, w której podanie standardowych leków będzie niemożliwe. W tle medycznych dramatów rozwiną się również wątki osobiste – zazdrosny Klis, dowiedziawszy się o pocałunku Nowego i Britney, postanowi uknuć intrygę i poprosi znajomą o uwiedzenie Gabriela.

"Na sygnale" odc. 849 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów ulubionych ratowników medycznych, a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Połączenie dramatycznych akcji ratunkowych z osobistymi perypetiami bohaterów to gwarancja wielkich emocji przed telewizorami. Wielu widzów z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć premierowe wydarzenia i dalszy rozwój wątków. Nowy, 849. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

„Na sygnale” to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, ukazując codzienną pracę zespołów ratownictwa medycznego. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, dramatycznych akcji i walki o ludzkie życie w ekstremalnych warunkach. To produkcja, która pozwala zajrzeć za kulisy pracy prawdziwych bohaterów, pokazując zarówno trudne decyzje, jak i momenty wzruszeń oraz satysfakcji. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające historie, ale również znakomita obsada, która wciela się w ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszołek)