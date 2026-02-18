"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 336: Catalina odrzuca oświadczyny Pelayo

Emocje w serialu "La promesa - pałac tajemnic" sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia w posiadłości na długo zapadną w pamięć fanów. Rosnąca pozycja Very w pałacu coraz bardziej irytowała Marię, zwiastując narastający konflikt między nimi. W tym samym czasie Cruz stanowczo zażądała, by jej syn skupił się na swoim małżeństwie, co dodatkowo zagęściło atmosferę. Nawet wizyta iluzjonisty nie przyniosła wytchnienia, ponieważ skradziono zegarek Lorenza, który domagał się surowej kary dla złodzieja. Na tle tych intryg rozegrał się prawdziwy dramat sercowy, gdy rozczarowana postawą Manuela Jana zdecydowała się zakończyć ich burzliwą relację. Po tak intensywnych zwrotach akcji pozostaje pytanie, jakie jeszcze tajemnice skrywają mury La Promesy.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 336 - streszczenie

Jana decyduje się dać szansę relacji z Ablem i spróbować zbudować z nim wspólną przyszłość. W międzyczasie Feliciano i Petra również podejmują próbę naprawienia swoich więzi i odbudowy związku. Niestety, atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy na Marię padają podejrzenia o kradzież cennego zegarka. Chwilę wytchnienia przynosi pokaz iluzjonisty Solomanda, który swoim występem oczarowuje wszystkich zgromadzonych gości. Pelayo, wykorzystując tę wyjątkową chwilę, postanawia oświadczyć się Catalinie, jednak spotyka się z jej stanowczą odmową.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 336 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele zwrotów akcji i odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące losów mieszkańców pałacu Lujan. Widzowie będą mogli śledzić dalsze perypetie Jany, Cataliny i pozostałych bohaterów już wkrótce na swoich ekranach. Premierowa emisja 336. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La promesa - pałac tajemnic" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych historii pełnych intryg i namiętności. Hiszpańska produkcja przenosi nas do początków XX wieku, do wystawnej rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Śledzimy losy Jany, która w poszukiwaniu prawdy o przeszłości swojej rodziny, wplątuje się w sieć pałacowych tajemnic i zakazanej miłości. Ten serial to gwarancja wielkich emocji i niezapomnianych wrażeń, a wszystko to dzięki znakomitej grze aktorskiej. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)