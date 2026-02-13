"Panna młoda", odcinek 27: Beyza posuwa się do podstępu, symulując upadek i kontuzję nogi

Fani serialu "Panna młoda" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni epizod obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Pomiędzy Enginem i Cihanem doszło do ostrej kłótni, która zakończyła się decyzją tego drugiego o odejściu z firmy. Chwilę później sprawy przybrały jednak nieoczekiwany obrót, gdy mężczyzna nagle przyjechał po Hancer i zabrał ją do domu. Napiętą atmosferę dodatkowo pogorszył stan zdrowia Cemila, który ponownie stracił przytomność. Jakby tego było mało, na koniec dnia Mukadder urządziła Hancer potężną awanturę. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w kolejnym odcinku?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Panna młoda" odc. 27 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Beyza nie będzie kryła swojego niezadowolenia z postawy Mukadder, którą obwinia o zbytnią pobłażliwość wobec Hancer. Sytuacja w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, a jej irytację potęguje fakt, że Sinem próbuje nawiązać przyjacielską relację z nową panią domu. Wkrótce Hancer doczeka się również wizyty ze strony Yasemin i Engina, co dodatkowo skomplikuje relacje między domownikami. Czując, że traci kontrolę nad sytuacją, Beyza postanawia uciec się do desperackiego kroku. Aby odzyskać uwagę i współczucie, sfinguje upadek i bolesną kontuzję nogi.

"Panna młoda" odc. 27 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele tureckich emocji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w rezydencji rodziny Develioglu. Nadchodzący epizod zapowiada kolejne intrygi i zwroty akcji, których nie można przegapić, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich, którzy śledzą losy Hancer i Cihana, mamy już szczegółowe informacje dotyczące emisji. Najnowszy, 27. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca opowieść, która od pierwszych odcinków podbiła serca polskiej publiczności. Historia Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, oraz Cihana, dziedzica wielkiej fortuny, pokazuje, jak miłość potrafi pokonać najtrudniejsze przeszkody i społeczne konwenanse. Intrygi knute przez byłą żonę i teściową dodają fabule pikanterii, sprawiając, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w barwne postacie. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)