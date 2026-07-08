Porażka Zagłębia Lubin z Banikiem Ostrawa. Kto okazał się lepszy na koniec obozu

Porażka Zagłębia na koniec obozu w Opalenicy

Mecz z czeskim Banikiem Ostrawa zakończył się wynikiem 0:2, a do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Był to czwarty i zarazem ostatni test drużyny prowadzonej przez trenera Leszka Ojrzyńskiego podczas letniego zgrupowania. Wcześniej zawodnicy z Dolnego Śląska prezentowali się zdecydowanie lepiej, pokonując swoich rywali. Zespół pewnie wygrał spotkanie kontrolne z Miedzią Legnica wynikiem 3:0.

Kolejnym pokonanym przeciwnikiem była słowacka drużyna FK Zeleziarne Podbrezova, z którą lubinianie wygrali 3:2. Trzecim zwycięstwem w Opalenicy zakończyło się starcie z Pogonią Szczecin, gdzie padł rezultat 2:0. W środę piłkarze oficjalnie zakończyli swój pobyt na wielkopolskim obozie. Teraz drużyna powraca na własne obiekty sportowe, aby tam szlifować formę do startu rozgrywek.

Kiedy Zagłębie Lubin zainauguruje nowy sezon?

Harmonogram zespołu przewiduje jeszcze dwa spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem ligowych zmagań. Szkoleniowiec zaplanował mecze kontrolne z czeską drużyną Bohemians Praga oraz Chrobrym Głogów. Będą to ostateczne sprawdziany dla zawodników walczących o miejsce w wyjściowym składzie. Formę lubińskiej ekipy docelowo zweryfikuje początek rozgrywek o mistrzostwo kraju.

W pierwszej kolejce nadchodzącego sezonu lubinianie zmierzą się przed własną publicznością z Piastem Gliwice. Mecz ten zaplanowano na 27 lipca, a pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 19. W drugiej serii spotkań drużynę czeka wymagający wyjazd do Warszawy. Starcie z miejscową Legią odbędzie się 2 sierpnia o godzinie 14.45.