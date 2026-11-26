"Panna młoda" to kolejny hit na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2025, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 270. odcinku.

"Panna młoda" odc. 270 - streszczenie. Emisja 9 grudnia 2026

Szczegółowe streszczenie 270. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Zdesperowany Melih przychodzi do rezydencji. Cihan chwyta za broń. Hancer wyznaje mu prawdę o dziecku. Fadime wyklina Meliha. Mukadder usiłuje cofnąć swoje pochopne decyzje.

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"Panna młoda". Ile odcinków zobaczymy w Polsce i kiedy finał?

Polska emisja "Panny młodej" wciąż trwa, a przed nami jeszcze wiele odcinków. Wstępne informacje wskazują, że Telewizja Polska przygotowała przynajmniej około 320 odcinków, co oznacza, że do zakończenia emisji pozostałoby ich jeszcze kilkadziesiąt. Na razie nie podano jednak oficjalnej daty finału. Warto pamiętać, że w Turcji historia Hancer i Cihana jest nadal rozwijana, dlatego niewykluczone, że polscy widzowie doczekają się kolejnych odcinków, jeśli TVP zdecyduje się kontynuować emisję.

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"Panna młoda". Kto gra w tureckim serialu?

W "Pannie młodej" ("Gelin") występuje plejada tureckich aktorów, na czele z Talyą Çelebi, która wciela się w Hancer, oraz Cenayem Türkseverem grającym Cihana Develioglu. W obsadzie znaleźli się również Betigül Ceylan jako Mukadder, Can Tarakcı jako Cemil oraz Çisel Kuşkan jako Beyza. To właśnie bohaterowie z rodziny Develioglu i ich najbliższego otoczenia napędzają pełną intryg historię aranżowanego małżeństwa, rodzinnych tajemnic i miłości, która rodzi się w najmniej spodziewanych okolicznościach.

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