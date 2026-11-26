"Panna młoda" to kolejny hit na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2025, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 269. odcinku.

"Panna młoda" odc. 269 - streszczenie. Emisja 8 grudnia 2026

Szczegółowe streszczenie 269. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Engin przyznaje się Cihanowi do porażki w sprawie Beyzy. Beyza grozi Yoncy. Mukadder szantażuje i okłamuje Sinem. Hancer zostawia na biurku Cihana swój pamiętnik. Cemil dostaje atrakcyjną propozycję zawodową.

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Ile odcinków "Panny młodej" wyemituje TVP2? Kiedy koniec serialu?

Fani "Panny młodej" mogą na razie cieszyć się kolejnymi odsłonami tureckiej telenoweli. Według wstępnych informacji polska emisja ma obejmować około 320 epizodów, jednak dokładna liczba nie została oficjalnie potwierdzona przez TVP. Nie wiadomo więc jeszcze, kiedy widzowie zobaczą finał. Co więcej, turecka produkcja nadal jest kręcona, dlatego istnieje możliwość, że TVP zdecyduje się na zakup następnych odcinków. Na ostateczne pożegnanie z Hancer i Cihanem może więc jeszcze długo poczekać.

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"Panna młoda" i jej gwiazdy. Kto znalazł się w obsadzie?

W tureckim serialu "Panna młoda" występuje wielu znanych lokalnej publiczności aktorów. Główne role powierzono Talyi Çelebi, serialowej Hancer, oraz Cenayowi Türkseverowi, który gra Cihana Develioglu. Na ekranie towarzyszą im m.in. Betigül Ceylan jako Mukadder, Can Tarakcı w roli Cemila oraz Çisel Kuşkan wcielająca się w Beyzę. Wspólnie tworzą barwną galerię postaci uwikłanych w rodzinne konflikty, sekrety i uczuciowe zawirowania.

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