Blanka i Mario uciekają z córką w 1007. odcinku „Na dobre i na złe”

W finale 1007. odcinka „Na dobre i na złe” Blanka (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz) uciekną na zawsze z córką Niną (Rita Sobocińska). Do tego kroku skłoni ich bezradność policji wobec mafii, a także wiedza, że Zuza (Aurora Lipartowska) działa na zlecenie gangstera Sergia (Mateusz Kaczmarek), który pragnie zabrać dziecko Milewskich. Małżonkowie skupią się na ochronie dziewczynki przed przestępcą oraz jego ludźmi, zostawiając kwestię ukarania porywaczki funkcjonariuszom.

W trakcie wyjazdu z Leśnej Góry Blanka skontaktuje się telefonicznie wyłącznie ze swoją matką, Wiktorią (Katarzyna Dąbrowska), aby uprzedzić ją o dłuższej rozłące. „Mamo, wszystko w porządku. Nie będzie nas w domu. Odezwę się...” – przekaże jej bohaterka.

Mario przedstawi wówczas żonie plan zmylenia pościgu. „Zostawimy samochód i przesiądziemy się do jakiegoś autobusu albo pociągu. Znikniemy tak, żeby nikt nas nie znalazł” – powie do Blanki, która odpowie krótko: „Uciekajmy..”.

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Zatrzymanie Zuzy w „Na dobre i na złe”. Policja znajduje dowody porwania Niny

Zanim Milewscy opuszczą dom w 1007. odcinku „Na dobre i na złe”, policjanci Radek Biegun (Mateusz Lisiecki) i Dorota (Magdalena Wróbel) zatrzymają Zuzę. Funkcjonariusze zdobędą zdjęcia z fotopułapki potwierdzające, że to ona uprowadziła Ninę. „Ani kroku! To ona! Ona porwała Ninę! Mamy dowód. Mamy zdjęcia!” – ogłoszą podczas interwencji.

W tym samym odcinku do Zuzy odezwie się Dawid Rapacki (Daniel Mosior), bandyta z gangu Sergia. Przestępca zacznie grozić kobiecie i zażąda uprowadzenia oraz dostarczenia dziewczynki we wskazane miejsce.

„Czas się kończy... Przyjedziesz z małą do centrum handlowego. Masz sześć godzin! Dowieziesz dziecko – wtedy przeżyje. Albo nie przeżyjesz ani ty, ani ono... Sześć godzin!” – powie Rapacki.

Po aresztowaniu porywaczki Blanka dozna szoku, odkrywając, że była pacjentka, którą traktowała jak przyjaciółkę, współpracuje z groźnym szefem mafii i odebrała jej dziecko. „Zabiję cię!… Nienawidzę cię! Nienawidzę!!!” – wykrzyczy Milewska.

Na przesłuchaniu Zuza ujawni śledczym, że za atakiem na rodzinę stoi jej największy wróg, czyli Sergiusz Poznański, znany jako Sergio, który kieruje swoimi ludźmi z więzienia. „On nie zrezygnuje... Jeśli nie dostanie Niny… Mam wyznaczony czas, sześć godzin! Skrzywdzą Ninę... Rozwaliłam ich plan!” – wyzna zatrzymana, a pytana o szczegóły („Plan? Jaki znowu plan?!”), doda: „Sergio!!! Pracowałam kiedyś w firmie prawniczej, która obsługiwała jego interesy… To tam spotkałam Dawida…”.

Motywy Zuzy i policyjna zasadzka na Dawida Rapackiego

Wstrząśnięta Blanka w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” zacznie dociekać, dlaczego Sergio wyznaczył do swojego planu właśnie Zuzę i skąd wzięło się jej postępowanie. Porywaczka wytłumaczy, że człowiek gangstera zgłosił się do niej, gdy obie kobiety zdążyły się już zaprzyjaźnić: „Nie wiem... Dawid przyszedł do mnie, kiedy już… Kiedy zostałaś moją… Kiedy zaczęłaś się ze mną przyjaźnić…”.

Gdy Milewska będzie dopytywać o powody („Dlaczego?!”), usłyszy w odpowiedzi: „Nie wiem, ty mi powiedz! Dlaczego ktoś jest w stanie zrobić wszystko, żeby cię skrzywdzić, poniżyć, zniszczyć twoje życie?!”. Na kolejne pytanie Blanki („Dlaczego ty!?”) Zuza wyzna, że działała z rozpaczy po utracie własnego dziecka.

„Bo straciłam dziecko... Bo byłam w rozpaczy, bo runął cały mój świat! Bo ty miałaś wszystko... a ja nic!” – odpowie Zuza.

Radek i Dorota postanowią wykorzystać zatrzymaną, aby zastawić pułapkę na Dawida Rapackiego. Kiedy Zuza wyjdzie z domu Milewskich z lalką udającą Ninę, komisarz Biegun ruszy jej śladem, mimo prób powstrzymania go przez policyjną partnerkę.

„Rapacki ich zabije! Zuzę, Blankę, dziecko! Kogo tylko będzie chciał. Dzisiaj mam szansę to skończyć. Jak zrobimy akcję na pół Polski, to go przepłoszą!” – wytłumaczy Radek Dorocie, na co policjantka zareaguje słowami: „Nie masz żadnych szans! Jakiś plan sklecony przez pięć minut z desperatką. Tyle masz!”. Komisarz wskaże wówczas, że bandyta śledzi porywaczkę za pomocą nadajnika: „Rapacki ma lokalizator Zuzy, pójdzie za nią”. Pytany przez Dorotę o ryzyko niepowodzenia („A jak nie pójdzie? Jak zorientuje się, że to jest pułapka?”), Radek odpowie: „To będę improwizował...”.

Zatrzymanie Dawida Rapackiego i strzelanina w lesie

Zaufany człowiek Sergia wpadnie w policyjną zasadzkę, jednak podczas przesłuchania prowadzonego przez Dorotę zachowa pewność siebie i wyprze się winy. Bandyta zacznie kpić ze śledczych, zaprzeczy wszystkim zarzutom i zrzuci odpowiedzialność na Zuzę.

„Wywinę się. Pan Sergio polecił mi chronić dziecko pani Blanki, bo jest w niej szaleńczo zakochany!… A Zuzę poznałem, kiedy pracowała w firmie prawniczej, która obsługiwała pana Sergio. Dziewczyna poroniła, chciałem jej pomóc... Ale wtedy zaczął się ten cały obłęd, to uprowadzenie… To wariatka!” – zezna Rapacki.

W 1007. odcinku „Na dobre i na złe”, w trakcie ucieczki Zuzy przed Dawidem, w lesie wywiąże się strzelanina. W jej wyniku poważnie ranni zostaną Zuza oraz komisarz Radek.

Kiedy emisja 1007. odcinka „Na dobre i na złe” w TVP2?

Stacja TVP2 wyemituje 1007. odcinek serialu „Na dobre i na złe” w środę, 2.12.2026, o godzinie 20.50.