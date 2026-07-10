"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 150. odcinku.

"Panna młoda" odc. 150 - ZDJĘCIA

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"Panna młoda" odc. 150 - streszczenie. Emisja 21 lipca 2026

Szczegółowe streszczenie 150. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Emir jest załamany, bo Derya nie ma pieniędzy na wycieczkę szkolną. Hancer dostaje bardzo korzystną pracę. Yonca szuka ratunku. Melih i Sinem planują przyszłość.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Sonda Najlepszy turecki serial emitowany w Polsce, to... "Elif" "Więzień miłości" "Przysięga" "Dziedzictwo" "Zakazany owoc" "Wspaniałe stulecie" "Promyk nadziei" "Zranione ptaki" "Miłość i przeznaczenie" "Grzech Fatmagül" "Złoty chłopak" "Imperium miłości" "Zraniona miłość" "Zapukaj do moich drzwi"

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

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