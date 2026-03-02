Pamiętacie "Przybyszy z Matplanety"? Tak dziś wyglądają Pi i Sigma

W latach 80. w telewizji nie brakowało znakomitych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jednym z nich był właśnie program "Przybysze z Matplanety". Jego głównym założeniem było przekazywanie wiedzy matematycznej w formie angażującej opowieści. Bohaterami programu emitowanego w latach 1987-1990 byli sympatyczni kosmici - mądry i odważny Sigma (Σ), oraz jego nieśmiały i tchórzliwy przyjaciel Pi (Π), którzy przybywają na Ziemię z Matplanety, gdzie matematyka jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Kosmici, często w zabawnych sytuacjach, muszą rozwiązywać problemy matematyczne, co staje się okazją do wprowadzenia "ziemskich" dzieci w konkretne zagadnienia.

Bez wątpienia program "Przybysze z Matplanety" wychowywał całe pokolenie, a postać Sigmy, w którego wcielał się aktor Tadeusz Kwinta i Pi, czyli Dagmar Bilińskiej do dziś wspominane są z dozą nostalgii i ciepłym uśmiechem na ustach. Bohaterowie tłumaczyli w sposób zrozumiały dla najmłodszych złożone zagadnienia matematyczne z wykorzystaniem prostych przykładów i porównań. Humorystyczne sytuacje i perypetie kosmitów sprawiały, że dzieci uczyły się, nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Program, który wówczas miał innowacyjną scenografię - aktorzy grali na niebieskim planie z elementami Blue Boxa. Aktorzy Tadeusz Kwinta i Dagmar Bilińskiej po prawie czterdziestu latach jakiś czas temu znów spotkali się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie wrócili wspomnieniami do czasów nagrywania programu. Jednak widzom najbardziej utkwiły w pamięci stroje Sigmy i Pi. Ich kostiumy przywodziły na myśl ludzika, który jest nierozerwalnie kojarzony z popularnym producentem opon samochodowych. Jak wspomniała Dagmar Bilińska, były one dość niewygodne.

Było to bardzo niewygodne. Było gorąco, zwłaszcza, że ja byłam w ciąży. Odcinki były nagrywane co miesiąc, dwa. W piątym odcinku byłam już w 5 miesiącu ciąży. W ostatnim odcinku maleństwo miałam już przy sobie pod kamerą - powiedziała aktorka.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wyglądają aktorzy, którzy przed laty wcielili się w Sigmę i Pi w programie edukacyjnym "Przybysze z Matplanety".