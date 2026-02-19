Pamiętasz "Matki, żony i kochanki"? Tak zmieniły się bohaterki serialu. Dwóch z nich nie ma już wśród nas

Serial "Matki, żony i kochanki" był jedną z najciekawszych i najchętniej oglądanych produkcji lat 90. Dzieło w reżyserii Juliusza Machulskiego i Ryszarda Zatorskiego przedstawia zawiłe losy czterech przyjaciółek, które poznały się w szkole pielęgniarskiej. Wiktoria, Hanka, Wanda i Dorota to kobiety w średnim wieku, które, jak każdy z nas, zmagają się z codziennymi wyzwaniami. Produkcja pokazuje niezwykłą więź i lojalność kobiet, które wspierają się i służą radą w każdej sytuacji ich życia. Jedna za drugą gotowa jest wskoczyć w ogień, a ich perypetie miłosne, relacje rodzinne i problemy zawodowe ukazują złożoność postaci. Serial dotyka różnych aspektów życia kobiet w Polsce lat 90., które muszą pogodzić się z przemianami społecznymi i wyzwaniami współczesności. Serial cieszył się tak ogromną popularnością, że w 2021 roku zdecydowano się na zrealizowanie wersji zrekonstruowanej cyfrowo i ponownie wyświetlono go w stacji Antena HD.

Obsada serialu "Matki, żony i kochanki po latach"

Serial "Matki, żony i kochanki" ukazuje losy kobiet w średnim wieku, które angażują się w zawiłe relacje miłosne i ostatecznie muszą stawiać czoła przeciwnościom losu, licząc na pomoc wiernych przyjaciółek. Wiktoria (w tej roli Anna Romantowska) samotnie wychowuje syna Jurka (Mateusz Damięcki). Wanda (Małgorzata Potocka) zostaje sama z trójką dzieci, po tym, jak odkrywa, że jej mąż ją zdradza. Natomiast Dorota (Gabriela Kownacka) wyprowadza się od męża, kiedy ten odkrywa, że ma romans z rzeźbiarzem. Ostatnia z przyjaciółek - Hanka (w tej roli Elżbieta Zającówna), rozwodzi się z mężem i wdaje się w romans z dużo od siebie młodszym Filipem.

Anna Romantowska, czyli serialowa Wiktoria jest doskonale znana w środowisku aktorskim. Dziś 75-letnia Romantowska nadal jest aktywna zawodowo. Jedną z ostatnich produkcji, w której mogliśmy ją oglądać, jest polski serial kryminalny z 2022 roku - "Gang Zielonej Rękawiczki". Romantowska była żoną Krzysztofa Kolbergera, z którym ma córkę Julię, która jest cenioną reżyserką.

Małgorzata Potocka, która w serialu "Matki, żony i kochanki" wcielała się w rolę Wandy, to znana i ceniona aktorka, oraz była żona muzyka Grzegorza Ciechowskiego. Potocka do dziś grywa na deskach teatrów. W 2011 r. została dyrektorem artystycznym łódzkiej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej "On Air", a od 2019 do 2025 roku była dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Powszechnego w Radomiu.

Serialowej Doroty i Hanki nie ma już z nami

Gabriela Kownacka była niezwykle cenioną i zasłużoną dla sztuki filmowej aktorką, która zagrała w ponad 60 ról w spektaklach Teatru Telewizji. Widzowie doskonale ją pamiętają z roli serdecznej i pełnej ciepła roli Anny Kwiatkowska w serialu "Rodzina zastępcza". W 2004 roku Kownacka zachorował na nowotwór piersi. Choć początkowo leczenie dało pozytywne efekty i aktorka mogła powrócić na plan "Rodziny zastępczej", to w 2008 roku nastąpił nawrót choroby. Gabriela Kownacka zmarła 30 listopada 2010 roku.

Elżbieta Zającówna po sukcesie serialu "Matki, żony i kochanki" często pojawiała się na ekranie, była także przez pewien czas wiceprezeską Fundacji Polsat. W pewnym momencie usunęła się w cień, wszystko za sprawą choroby, którą wykryto u niej już w młodości. Zającówna cierpiała chorobę von Willebranda. Aktorka zmarła w wieku 66 lat 28 października 2024 roku.

Zdjęcia głównych bohaterek kultowego serialu "Matki, żony i kochanki" znajdziecie w naszej galerii.