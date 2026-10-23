Oto 3 największe ikony PRL-u. To one inspirowały miliony kobiet

Epoka PRL-u, choć kojarzona z szarością codziennego życia, miała swoje niezwykle barwne punkty. Były nimi uwielbiane aktorki, które swoim talentem, wdziękiem i odwagą stawały się wyznacznikami trendów oraz obiektem zachwytu milionów Polaków.

Ikony PRL-u

Pola Raksa czarowała klasyczną elegancją i charakterystyczną fryzurą, Anna Dymna hipnotyzowała naturalnym, dziewczęcym urokiem, a Kalina Jędrusik budziła emocje jako nieskrępowana skandalistka i symbol zmysłowości. Choć każda z nich reprezentowała zupełnie inny styl i wrażliwość, wszystkie trwale wpisały się w historię polskiej popkultury. Otwiera to fascynującą opowieść o kobietach, które murem przełamywały szarość tamtych lat i do dziś pozostają żywą inspiracją.

Pola Raksa u szczytu kariery porzuciła aktorstwo

Jej zdjęcia z młodości wciąż zachwycają kolejne pokolenia. Bez wątpienia Raksa była nie tylko jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina, ale także ikoną, na której wzorowały się rzesze kobiet. Artystka wyróżniała się nie tylko szlachetnymi rysami twarzy, ale także charakterystyczną fryzurą. Zazwyczaj nosiła długie włosy do ramion, mocno natapirowane i uniesione z tyłu głowy – w takim uczesaniu można było ją podziwiać nie tylko na planie filmowym, ale także na co dzień. Stworzyła wiele ikonicznych kreacji, którymi zdobyła serca publiczności. Najsłynniejsza to bez wątpienia rola Marusi w serialu „Czterej pancerni i pies”. U szczytu kariery zrezygnowała z aktorstwa i poświęciła się modzie.

Anna Dymna - ideał kobiecego piękna

Urodą młodziutkiej Anny Dymnej zachwycała się cała Polska. Mając zaledwie 19 lat stanęła przed obiektywem słynnego fotografa "Przekroju", Wojciecha Plewińskiego, a jej zdjęcia z tego magazynu dziś uważane są za ikoniczne. Do historii polskiego kina przeszły kreacje filmowe Dymnej w w takich produkcjach, jak m.in. "Nie ma mocnych" (1974) i "Kochaj albo rzuć" (1977), rozkapryszona, ale sprytna szlachcianka z "Janosik" (1973), "Trędowatej" (1976), "Królowa Bona" oraz "Znachor". Wielkie oczy, długie ciemne włosy i piękny uśmiech tej aktorki do dziś wywołuje szczery zachwyt.

Kalina Jędrusik - skandalistka swoich czasów

Miała status prawdziwej skandalistki swoich czasów. Epatowała kobiecymi atutami i chętnie podkreślała urodę, której natura zdecydowanie jej nie poskąpiła. Kalina Jędrusik była piękną, bardzo zmysłową aktorką i doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Jej seksapil miał jednak także ciemne strony. Świat kina szybko zaszufladkował ją jako aktorkę grającą niezbyt mądre, seksowne piękności, a telewizja sprzeciwiała się jej odważnemu wizerunkowi. Mężczyźni kochali Kalinę, kobiety jej nienawidziły, a jednocześnie marzyły o tym, by wyglądać tak, jak ona. Mocno podkreślone oczy, krótkie włosy za ucho i obcisłe sukienki to cechy charakterystyczne Jędrusik, dzięki którym do dziś uchodzi za ponadczasową ikonę stylu.