Oświadczyny w "M jak miłość". Zaręczyny Natalki i dramatyczne wydarzenia w Grabinie

Zaręczyny w 1930. odcinku serialu "M jak miłość" na antenie TVP2

Odcinek 1930. popularnej produkcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026 roku o godzinie 20.55. Zobaczymy w nim zaręczyny Adama Karskiego i Natalki, które będą miały miejsce tuż przed finałem sezonu i zaplanowaną na ponad cztery miesiące przerwą w emisji. Funkcjonariusz z Lipnicy długo będzie zwlekał z wręczeniem biżuterii, cierpliwie poszukując idealnej okazji do zadania tego kluczowego pytania swojej partnerce.

Powody opóźnienia oświadczyn Adama w hicie "M jak miłość"

Komendant nabył pierścionek dużo wcześniej, bo już w 1927. epizodzie "M jak miłość", odwiedzając jubilera w galerii handlowej w Gródku w towarzystwie Hani, granej przez Wiktorię Basik. Zaskakujący zbieg okoliczności sprawi, że plany romantycznego wieczoru legną w gruzach. Na drodze policjanta stanie dyrektor szkoły Mikołaj Lipiński, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz, nagle wkraczając w poukładane dotąd życie młodej kobiety.

Z powodu komplikacji Karski przesunie romantyczne chwile na inny termin. Mężczyzna pozostanie odporny na ciągłe naciski ze strony Hani, która z niecierpliwością będzie regularnie dopytywać, kiedy wreszcie oświadczy się jej matce.

Bohater postanowi skomentować całą bieżącą sytuację krótko, nie przewidując nadchodzących konsekwencji.

25

- Plan jest doskonały. No chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa

Takie niefortunne zdanie padnie z ust Adama w dniu, gdy jego partnerka nawiąże kontakt z Mikołajem. Ich nowa relacja błyskawicznie nabierze niezwykle intrygującego i niespodziewanego tempa, co znacząco skomplikuje wszystkie plany policjanta.

W tym samym czasie Agnes powierzy swój największy sekret wyłącznie Pawłowi. Kobieta zdecyduje się na stałą opiekę nad małym Antosiem, ponieważ z powodów zdrowotnych nie ma żadnej możliwości posiadania własnych biologicznych potomków.

Relacja Natalki i Mikołaja skomplikuje sytuację w Grabinie

Bezpośrednio przed wakacyjną przerwą oboje nawiążą bliską więź, zapominając o wcześniejszym nieporozumieniu. Kobieta początkowo omyłkowo uznała dyrektora za bandytę, próbując go zatrzymać, a niedługo później o mało nie potrąciła go samochodem. Mężczyzna zaprosi ją na kawę i zaproponuje prowadzenie szkolnych zajęć z przepisów drogowych, co rzuci cień na relację policjantki. Równocześnie Hania będzie stale dopingować Karskiego do oświadczyn.

Finał oświadczyn Adama Karskiego w 1930. odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie funkcjonariusz dojdzie do wniosku, że dalsza zwłoka nie ma sensu i oficjalnie poprosi wybrankę o rękę. Gdy opadnie na kolano z błyszczącą biżuterią, policjantka dosłownie straci głos z emocji i bez cienia wahania przyjmie zaręczynową propozycję. Bohaterka będzie pewna, że sformalizowanie związku to absolutne spełnienie jej marzeń.

Z kolei w pensjonacie prowadzonym przez Dorotę, graną przez Iwonę Rejzner, oraz Bartka, w którego wciela się Arkadiusz Smoleński, rozegrają się dramatyczne sceny. Pojawi się tam znów bezlitosny Zawadzki (Marcin Sitek). Mężczyzna zastraszając Franka (Jarosław Śmigielski), zmusi go do nocnej konfrontacji nad rzeką.