"Akacjowa 38", odc. 885 - streszczenie. Co wydarzy się 8 czerwca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 885 - streszczenie szczegółowe

Arturo i Silvia uchodzą za bohaterów, bo uratowali życie następcy tronu. Susana wybacza pułkownikowi jego dawne grzechy. Casilda opłakuje męża. Pociesza ją kuzyn Jacinto. Blanca nie wierzy, że urodziła martwą dziewczynkę, bo pamięta, że dziecko było żywe i że było chłopcem. Diego myśli, że Blance się przywidziało. Leonor i Inigo odkładają wyjazd. Leonor dlatego, że martwi się o Casildę, a Inigo dlatego, że Flora utrzymuje, iż widziała prawdziwego Iniga Cerverę.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Tak aktorzy wyglądają poza planem! Nie do pozna

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

10

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: