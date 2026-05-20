"Akacjowa 38", odc. 885 - streszczenie. Co wydarzy się 8 czerwca 2026?

AR
2026-05-20 13:09

"Akacjowa 38" to popularny hiszpański serial emitowany na TVP1, przedstawiający życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie – pełne emocji, sekretów i nieoczekiwanych wydarzeń. Jak potoczą się losy bohaterów w 885. odcinku, który zostanie pokazany w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku?

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 857

i

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe Elena González jako Blanka Dicenta Koval, podpierająca się o kulę inwalidzką i prowadząca rozmowę z inną postacią w historycznym wnętrzu, co oddaje dramatyzm hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38". Więcej na temat fabuły znajdziesz na Super Seriale.

"Akacjowa 38", odcinek 885 - streszczenie szczegółowe

Arturo i Silvia uchodzą za bohaterów, bo uratowali życie następcy tronu. Susana wybacza pułkownikowi jego dawne grzechy. Casilda opłakuje męża. Pociesza ją kuzyn Jacinto. Blanca nie wierzy, że urodziła martwą dziewczynkę, bo pamięta, że dziecko było żywe i że było chłopcem. Diego myśli, że Blance się przywidziało. Leonor i Inigo odkładają wyjazd. Leonor dlatego, że martwi się o Casildę, a Inigo dlatego, że Flora utrzymuje, iż widziała prawdziwego Iniga Cerverę.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Tak aktorzy wyglądają poza planem! Nie do pozna

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 877
Galeria zdjęć 10

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
Akacjowa 38
TVP