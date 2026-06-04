Usiłowanie zabójstwa w Szczecinie. Napastnik podpalił swoją ofiarę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-04 11:01

Policjanci ze Szczecina zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na jednym z miejskich nabrzeży. Jak informuje policja w środę, 3 czerwca 2026 roku, jednemu z nich postawiono zarzut usiłowania zabójstwa przez podpalenie. Decyzją sądu obaj napastnicy trafili do tymczasowego aresztu.

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Autor: Getty Images Policja odwołała Child Alert, nastolatka odnaleziona

Brutalny atak na nabrzeżu w Szczecinie. Napastnik podpalił mężczyznę

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na jednym ze szczecińskich nabrzeży, a ich początkiem był pożar zacumowanego jachtu. Wezwani na miejsce policjanci w trakcie zbierania dowodów szybko ustalili, że ogień nie był przypadkowy, a całe zdarzenie miało znacznie bardziej mroczne tło. Jak się okazało, przed podpaleniem łodzi doszło do brutalnej napaści na mężczyznę, podczas której dwóch sprawców kierowało w jego stronę groźby karalne. W kulminacyjnym momencie ataku jeden z napastników, 41-letni mieszkaniec Szczecina, podpalił swoją ofiarę, która cudem uniknęła śmierci, ratując się ucieczką i skokiem do wody.

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Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu Szczecin-Dąbie oraz z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariusze podjęli intensywne działania, które miały na celu jak najszybsze ustalenie i schwytanie sprawców napaści. Śledczy skrupulatnie analizowali zebrane informacje, zabezpieczali materiał dowodowy i weryfikowali kolejne tropy pojawiające się w sprawie. Dzięki szybkiej i bezkompromisowej pracy operacyjnej oraz trafnie podjętym decyzjom, policjanci w krótkim czasie namierzyli i zatrzymali obu podejrzanych o ten bezwzględny czyn.

Zarzut usiłowania zabójstwa i tymczasowy areszt dla sprawców

Zgromadzony przez policję obszerny materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie zatrzymanym zarzutów. Obaj mężczyźni odpowiedzą za kierowanie gróźb karalnych. Dodatkowo starszy z nich, 41-letni mieszkaniec Szczecina, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, który należy do katalogu najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Na wniosek śledczych sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna podejrzany o podpalenie spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące, natomiast jego kompan został aresztowany na miesiąc.

Źródło: Policja.pl