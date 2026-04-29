Nowy sezon "M jak miłość". Tak wyglądają prace nad odcinkami na jesień

Aktorzy wrócili na plan "M jak miłość". Prace ruszyły na pełnych obrotach

Od 10 kwietnia ekipa telewizyjnego hitu TVP ponownie spotyka się na planie zdjęciowym. Choć stacja nie podała jeszcze dokładnej daty finału bieżącego sezonu przed wakacjami, twórcy już teraz realizują materiał na kolejne miesiące. Aktorzy wrócili do pracy po ponad dwóch miesiącach odpoczynku, aby wcielić się w ulubieńców publiczności w zupełnie nowych, wiosenno-letnich sceneriach.

O powrocie przed kamery poinformowała fanów m.in. Michalina Sosna, która dała znać o intensywnych pracach. Promienna aktorka pozuje na zdjęciach, znajdując się w serialowym mieszkaniu Marcina, granego przez Mikołaja Roznerskiego. Taki kadr sugeruje, że nowa szefowa Chodakowskiego nie zdoła błyskawicznie zrujnować życia bohaterów. Wątek pewnej siebie i zadziornej Elżbiety Domańskiej, w którą wciela się Katarzyna Dąbrowska, dopiero nabiera tempa. Nadchodzące odcinki ukażą odważne zaloty kobiety i jej usilne starania o względy Marcina.

Kiedy nowe odcinki "M jak miłość" trafią na ekrany?

Sceny, które obecnie powstają na planie zdjęciowym, nie zostaną wyemitowane w ramach bieżącej serii. Cała ekipa realizacyjna koncentruje się na tworzeniu epizodów zaplanowanych na jesienną ramówkę w 2026 roku. Obecnie pokazywane odcinki serialu najprawdopodobniej dobiegną końca w ostatnich dniach maja. Tradycyjna przerwa w emisji potrwa od czerwca, a widzowie zobaczą dalsze losy bohaterów dopiero we wrześniu 2026 roku.

