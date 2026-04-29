Prawda o Kasi z "M jak miłość" wyjdzie na jaw. Sowiński odkryje mroczny sekret lekarki

"M jak miłość" odcinek 1935: Kiedy premiera w TVP2? Sowiński wkroczy do akcji

Widzowie we wtorek 19 maja 2026 roku o godzinie 20.55 w telewizyjnej Dwójce zobaczą kontynuację dramatycznych wydarzeń z udziałem Sanockiej. Kobieta znajdzie się pod ogromną presją ze strony szantażującej ją Anki. Sokołowska nie przestanie pojawiać się w klinice Chodakowskich, co mocno odbije się na psychice przerażonej lekarki.

Sytuację skomplikuje fakt, że Aneta grana przez Ilonę Janyst będzie już w pełni świadoma manipulacji przy testach na ojcostwo Zosi, a grono poinformowanych wkrótce znów się powiększy. Największym strachem Kasi pozostanie jednak wizja tego, że o wszystkim dowiedzą się w końcu sami zainteresowani, czyli Mariusz (Mateusz Mosiewicz) i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski).

Dalsze utrzymanie tajemnicy okaże się praktycznie niemożliwe, gdy na horyzoncie pojawi się gigantyczne zagrożenie w 1935 odcinku produkcji. Zakamuflowany sekret odkryje nowy dyrektor administracyjny kliniki Chodakowskich, co będzie zwiastować jeszcze większe kłopoty niż dotychczasowe podejrzenia ze strony Anety.

Sowiński weźmie na celownik młodą lekarkę i zacznie węszyć wokół całej sprawy z ogromną determinacją, nie dając jej chwili wytchnienia. Aleksander będzie tym bardziej zaciekły w swoich działaniach, ponieważ Kasia będzie przyjaźnić się z Anetą oraz Olkiem (Maurycy Popiel), z którymi on od dawna toczy otwarty konflikt.

38

Szantażystka Anka wyjawi prawdę w 1935 odcinku "M jak miłość". Aleksander uknuje intrygę

Kluczową rolę w zdemaskowaniu oszustwa odegra Anka, która po raz kolejny odwiedzi placówkę medyczną. Tym razem nowy dyrektor administracyjny wykaże ogromne zainteresowanie jej obecnością w klinice. Mężczyzna będzie pamiętał doskonale ich poprzednie spotkanie, gdy przyłapał pijaną pacjentkę w gabinecie Anety i cierpliwie czekał na jej wyjście. Teraz jednak przyjmie zupełnie inną strategię i spróbuje zaoferować kobiecie wsparcie, spotykając ją bezpośrednio przed wejściem do zaśnieżonego budynku kliniki.

Aleksander w najnowszym epizodzie serialu zaprosi Ankę na dłuższą rozmowę w cztery oczy. Zauważy wcześniej gigantyczne zdenerwowanie Kasi na widok niespodziewanego gościa, co natychmiast wzbudzi jego czujność dyrektorską. Sowiński sprytnie podejdzie Sokołowską w celu wyciągnięcia z niej niewygodnych faktów o Sanockiej.

Warto przypomnieć, że to właśnie szantażystka podmieniła wyniki testów na ojcostwo na wyraźne żądanie samej lekarki, co do tej pory pozostawało w całkowitym sekrecie. Sprytny ruch dyrektora sprawi, że i on posiądzie tę mroczną wiedzę.

Poważne konsekwencje dla Sanockiej w "M jak miłość". Sowiński wykorzysta szantaż?

Sokołowska niezwykle chętnie podzieli się wszystkimi rewelacjami na temat nieuczciwych działań lekarki ze swoim nowym rozmówcą. Wcześniej kobieta poważnie rozważała zdradzenie całej intrygi Chodakowskiej, a w 1935 odcinku bez oporów opowie o wszystkim bezpośredniemu przełożonemu Sanockiej, szukając sprzymierzeńca. W ten sposób pogrąży w potężnych problemach zarówno siebie, jak i Kasię, jednak to właśnie pracownica kliniki zapłaci ostatecznie najwyższą cenę za to fatalne kłamstwo.

Ujawnienie prawdy w nowym odcinku kultowej produkcji może doprowadzić do prawdziwej katastrofy na absolutnie każdej płaszczyźnie życia bohaterki. Fikcja utrzymywana przez Sanocką zrujnuje jej relacje prywatne, jeśli Jakub oraz Mariusz wreszcie zapoznają się z prawdziwym stanem rzeczy.

Co gorsza, wyjście na jaw sfałszowania medycznych dokumentów zagrozi karierze zawodowej Kasi i będzie wiązało się z bardzo surową odpowiedzialnością prawną. Dyrektor kliniki doskonale zda sobie sprawę z wagi tych przewinień i będzie zamierzał bezlitośnie wykorzystać zdobytego haka.

Widzowie wkrótce przekonają się, jak zdeterminowany Sowiński postanowi rozegrać tę skomplikowaną partię szachów w miejscu pracy. Zdobędzie w ten sposób niezwykle silną kartę przetargową, podczas gdy jego bezpośrednie intrygi przeciwko samym Chodakowskim regularnie paliły na panewce.

Z pewnością Aleksander ucieknie się do bezwzględnych metod wobec Sanockiej, by zrealizować swoje własne i ukryte ambicje. Najbliższe odcinki pokażą ostatecznie, czy Kasi uda się wyrwać z rąk bezlitosnego szefa i uniknąć roli etatowego kozła ofiarnego.