Jak dostać się do "Hotelu Paradise"? Tak wygląda casting

Droga do programu Hotel Paradise. Jak się zgłosić?

Ambicja oraz zwykłe wypełnienie ankiety zgłoszeniowej rzadko gwarantują przepustkę do wielkiego świata telewizji. To zaledwie początkowy etap na długiej trasie do wyjazdu z kraju i zdobycia rozpoznawalności na szklanym ekranie. Część kandydatów otrzymuje propozycję bezpośrednio od twórców formatu, którzy aktywnie przeczesują media społecznościowe w poszukiwaniu najciekawszych profili. Zdecydowana większość osób musi jednak pokonać klasyczną, wieloetapową ścieżkę. Obejmuje ona przesłanie formularza, kontakt ze strony ekipy produkcyjnej, decydujące przesłuchania na żywo oraz udział w próbnych nagraniach kamerowych.

Casting do formatu Hotel Paradise. Kulisy spotkań z produkcją

Producenci zapraszają na bezpośrednie przesłuchania twarzą w twarz wyłącznie tych kandydatów, których ankiety mocno zaintrygują telewizyjnych ekspertów. Bohaterka dwunastej odsłony „Hotelu Paradise” postanowiła ujawnić, jak w praktyce przebiegały takie decydujące rozmowy z całą ekipą rekrutacyjną tuż przed jej wylotem na plan do Tajlandii.

„(...) Ja akurat wysłałam formularz, później dostałam informację, że produkcja chce mnie zobaczyć na żywo w Warszawie. Już na miejscu przez ponad godzinę rozmawia się z takimi dwiema miłymi kobietami, wszystko to jest nagrywane, bo później są jakieś obrady i już większa grupa decyduje z tej puli, kogo wezmą. No i przez całą godzinę rozmawia się o rodzinie, o byłych związkach, o przyjaciołach, maglowane są takie naprawdę prywatne sytuacje z życia, a na koniec nagrywany jest taki krótki filmik – kilka sekund w bikini, jak się tańczy i kokietuje do telefonu. Taka krótka wizytówka” – tłumaczy Magda z 12. edycji programu „Hotelu Paradise”.

Uczestnicy Hotelu Paradise mają jasne zasady. Kto płaci za wyjazd do Tajlandii

Twórcy zabierają na zagraniczny plan zdjęciowy zaledwie garstkę ostatecznie wybranych osób. Stacja telewizyjna w całości pokrywa koszty podróży i pobytu kandydatów w danym kraju. Podpisane dokumenty nakładają jednak na początkujących graczy bezwzględny zakaz ujawniania jakichkolwiek szczegółów rywalizacji aż do momentu oficjalnej emisji zmontowanych odcinków.