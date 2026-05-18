Nowy bohater w serialu „Pierwsza miłość”. Zrobi wszystko, by uratować syna

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-18 13:04

Serial „Pierwsza miłość” nieustannie wciąga widzów w świat intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji, a od czasu do czasu zaskakuje także nowymi twarzami w obsadzie. Tym razem do produkcji dołącza znany aktor. W 4223. odcinku na ekranie pojawi się nowy bohater – Marcin Kochański, zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej oraz prywatnie ojciec serialowego Florka. W tę rolę wcieli się Rafał Królikowski.

Aby zrozumić powód wizyty Marcina Kochańskiego w We-Medzie, trzeba najpierw poznać jego syna. Florian Kochański, grany przez Michała Kurka, to przebiegły i wyjątkowo bezczelny student medycyny. Dotychczas jego losy kręciły się głównie wokół uczelnianych spisków, miłostek i zażartej rywalizacji z synem Jakuba Wenerskiego, Filipem. Florek nie raz pokazał, że dla sukcesu pójdzie po trupach, a jego zaborczość i snobizm irytują zarówno kolegów, jak i wykładowców.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Florian Kochański w poważnych tarapatach

Florian i Julita wpadają w poważne kłopoty. Po ich kompromitującym zachowaniu podczas praktyk i stanowczej reakcji Marka, który żąda wyrzucenia ich ze stażu, Florian nie godzi się z przegraną i próbuje ratować sytuację. W akcie desperacji prosi o pomoc wpływowego ojca, mając nadzieję, że jego powiązania pozwolą mu odzyskać panowanie nad tym, co się wydarzyło. Julita jednak szybko zauważa, że Florian chce załatwić sprawę po swojemu, co dodatkowo psuje ich relacje. Sytuacja w klinice staje się coraz bardziej napięta, a spór między studentami rzutuje na przyszłość ich i całego otoczenia.

Marcin Kochański wzbudza przerażenie w We-Medzie

Marcin Kochański pojawi się w klinice z jasnym zamiarem – chce natychmiast anulować decyzję o usunięciu Floriana z praktyk. Zastępca dyrektora Izby Lekarskiej nie zamierza błagać o litość, tylko od razu przechodzi do szantażu. Świadomość własnej władzy sprawia, że Grażyna zamiera ze strachu. Kierowniczka kliniki obawia się, że Kochański jednym ruchem zniweczy jej życiowe dzieło i zamknie We-Med, dlatego spróbuje załagodzić sytuację i ustąpić przed żądaniami ojca Florka.

Kacper walczy o zasady etyki lekarskiej

Jednak na drodze Marcina Kochańskiego stanie Kacper, który zdecydowanie zacznie bronić zasad etyki medycznej i sprzeciwi się powrotowi Floriana. Ta potyczka zapowiada się na niezwykle intensywną. Co więcej, sam Florian, pewny poparcia ojca, rozpocznie grę na dwa fronty, proponując Julicie tajny układ, który zaangażuje ją w intrygę i przyniesie nieoczekiwane benefity w pracy. Czy klan Kochańskich przejmie władzę w We-Medzie? Tego dowiemy się z nowych odcinków „Pierwszej miłości”!

Do obsady „Pierwszej miłości” dołącza znany aktor. Jego bohater namiesza w życiu Florka
Galeria zdjęć 5
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale