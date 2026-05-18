Nowy bohater w serialu „Pierwsza miłość”. Zrobi wszystko, by uratować syna

Aby zrozumić powód wizyty Marcina Kochańskiego w We-Medzie, trzeba najpierw poznać jego syna. Florian Kochański, grany przez Michała Kurka, to przebiegły i wyjątkowo bezczelny student medycyny. Dotychczas jego losy kręciły się głównie wokół uczelnianych spisków, miłostek i zażartej rywalizacji z synem Jakuba Wenerskiego, Filipem. Florek nie raz pokazał, że dla sukcesu pójdzie po trupach, a jego zaborczość i snobizm irytują zarówno kolegów, jak i wykładowców.

Florian Kochański w poważnych tarapatach

Florian i Julita wpadają w poważne kłopoty. Po ich kompromitującym zachowaniu podczas praktyk i stanowczej reakcji Marka, który żąda wyrzucenia ich ze stażu, Florian nie godzi się z przegraną i próbuje ratować sytuację. W akcie desperacji prosi o pomoc wpływowego ojca, mając nadzieję, że jego powiązania pozwolą mu odzyskać panowanie nad tym, co się wydarzyło. Julita jednak szybko zauważa, że Florian chce załatwić sprawę po swojemu, co dodatkowo psuje ich relacje. Sytuacja w klinice staje się coraz bardziej napięta, a spór między studentami rzutuje na przyszłość ich i całego otoczenia.

Marcin Kochański wzbudza przerażenie w We-Medzie

Marcin Kochański pojawi się w klinice z jasnym zamiarem – chce natychmiast anulować decyzję o usunięciu Floriana z praktyk. Zastępca dyrektora Izby Lekarskiej nie zamierza błagać o litość, tylko od razu przechodzi do szantażu. Świadomość własnej władzy sprawia, że Grażyna zamiera ze strachu. Kierowniczka kliniki obawia się, że Kochański jednym ruchem zniweczy jej życiowe dzieło i zamknie We-Med, dlatego spróbuje załagodzić sytuację i ustąpić przed żądaniami ojca Florka.

Kacper walczy o zasady etyki lekarskiej

Jednak na drodze Marcina Kochańskiego stanie Kacper, który zdecydowanie zacznie bronić zasad etyki medycznej i sprzeciwi się powrotowi Floriana. Ta potyczka zapowiada się na niezwykle intensywną. Co więcej, sam Florian, pewny poparcia ojca, rozpocznie grę na dwa fronty, proponując Julicie tajny układ, który zaangażuje ją w intrygę i przyniesie nieoczekiwane benefity w pracy. Czy klan Kochańskich przejmie władzę w We-Medzie? Tego dowiemy się z nowych odcinków „Pierwszej miłości”!

