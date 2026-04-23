Nowe życie w "M jak miłość". Podczas parapetówki Winiarowie ogłoszą przełomową nowinę

„M jak miłość” odcinek 1933: Kto pojawi się na parapetówce u Winiarów?

W nadchodzącym, 1933. epizodzie popularnego serialu widzowie zobaczą wizytę studentów WAT-u w Ostrowie. Grupa przyjaciół odwiedzi nowe lokum Eweliny i Michała, jednak zabawa odbędzie się bez udziału Tomka (Chris Cugowski), który w tym samym czasie będzie towarzyszył Justynie (Marta Malinowska) w trakcie porodu. Jego nieobecność zrekompensuje Bogna, czekająca już na resztę znajomych w domu Winiarów.

Gospodarze zaplanują to spotkanie nie tylko z myślą o świętowaniu przeprowadzki do własnego gniazdka. Świeżo upieczeni małżonkowie przygotują dla zaproszonych gości ogromną niespodziankę, która wywróci do góry nogami codzienność całej paczki, w tym zwłaszcza brata Michała.

Zaskakujące ogłoszenie Eweliny i Michała w 1933. odcinku „M jak miłość”

Głównym punktem wieczoru będzie radosny komunikat Winiarów o oczekiwaniu na narodziny potomka. Studenci natychmiast ruszą z gratulacjami dla przyszłych rodziców oraz Janka, który wkrótce zyska tytuł wujka, a wyczekiwane dziecko wniesie wiele radości do życia wszystkich zebranych gości.

Warto przypomnieć, że to właśnie dzięki staraniom znajomych z uczelni doszło do ostatecznego połączenia dróg życiowych Eweliny i Michała. Gospodarze doskonale będą o tym pamiętać i potraktują przyjaciół Janka jak prawdziwych krewnych, dlatego cała paczka zyska zaszczytne miano przyszywanych ciotek i wujków dla najmłodszego członka ich żołnierskiej społeczności.

Studenci WAT-u będą świętować podwójnie w 1933. odcinku „M jak miłość”

Wizyta u Winiarów przyniesie bohaterom serialu więcej niż jeden powód do wznoszenia toastów. Radosna atmosfera szybko przerodzi się jednak w serię kolejnych, nieoczekiwanych wydarzeń, bo Majka będzie musiała zmierzyć się z faktem, że jej ukochany właśnie został ojcem, a Mateusz i Bogna zbliżą się do siebie podczas pierwszego pocałunku.

Wieczór spędzony w nowym domu Eweliny i Michała zapisze się w pamięci przyjaciół jako czas pełen niespodzianek, silnych emocji oraz nagłych zwrotów akcji. Najważniejszym motywem tego spotkania staną się powiększające się rodziny głównych bohaterów serialu, na świecie pojawi się bowiem pociecha Tomka, a widzowie będą świadkami radosnych przygotowań Winiarów do powitania własnego maleństwa.