Koszmarny finał porwania w "Na dobre i na złe". Blanka będzie czuwać przy łóżku rannej córki

Koszmar Blanki i małej Niny po odnalezieniu w "Na dobre i na złe"

Twórcy serialu opublikowali w mediach społecznościowych nowe zakulisowe nagrania, na których widać grającą Blankę Polę Gonciarz. Aktorka na krótkich filmikach uwieczniła kulisy kręcenia wyjątkowo poruszających scen, gdzie jej ekranowa postać opiekuje się poszkodowanym dzieckiem.

Bandaż na główce dziewczynki jednoznacznie sugeruje, że po odzyskaniu córki Blanki i Mario, nie obejdzie się bez dłuższego pobytu w Leśnej Górze. Wypowiedź aktorki, w której nazwała małą aktorkę "najlepszą serialową córką", zwiastuje mocno grającą na emocjach relację pomiędzy matką a powracającym do zdrowia dzieckiem w nowych odcinkach.

Zniknięcie Niny uruchomi lawinę nieszczęść w życiu Blanki

Z tymi tragicznymi w skutkach wydarzeniami fani serialu zetkną się niemal od razu w nowym sezonie. Spokojny spacer Blanki z dzieckiem zamieni się w ułamek sekundy w prawdziwy horror, gdy Nina nieoczekiwanie przepadnie bez śladu. Najwyraźniej policyjne poszukiwania przyniosą efekt, ponieważ najnowsze ujęcia z planu w Leśnej Górze pokazują czułe objęcia przerażonej lekarki i jej ocalonej córeczki.

Niestety, dla Blanki cała ta sytuacja i tak okaże się potężnym wstrząsem. Błyskawiczna metamorfoza rutynowego wyjścia w dramatyczne śledztwo sprawi, że kobieta poruszy niebo i ziemię, by ustalić losy małej Niny. Ulga po odzyskaniu dziecka będzie tylko chwilowa, gdyż przed Blanką i Mario majaczy wizja długiej walki o zdrowie córki na szpitalnym oddziale.

Wiktoria Consalida wraca do Leśnej Góry, by pomóc Blance

Młoda lekarka nie będzie musiała stawiać czoła tym dramatom w osamotnieniu. Z opublikowanych kadrów wynika, że silne ramię i wsparcie zaoferuje jej powracająca po latach do "Na dobre i na złe" Wiktoria Consalida. Zdjęcie z planu ukazujące Wiktorię z małą Niną w ramionach zwiastuje silną więź między bohaterkami w tych niełatwych chwilach.

Wygląda na to, że jesienny powrót Wiktorii Consalidy zbiegnie się w czasie z jednym z najbardziej wstrząsających i dramatycznych wątków w historii postaci granej przez Polę Gonciarz.

Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu