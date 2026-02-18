Nowa postać w "M jak miłość". Rogowski straci głowę dla młodej lekarki?

Debiut nowej bohaterki w "M jak miłość"

Już we wtorek, 3 marca 2025 roku, widzowie Dwójki zobaczą nową twarz w obsadzie popularnego serialu. W 1914. odcinku do ekipy dołączy Dominika Sakowicz, wcielająca się w postać lekarki Joanny Dobrzańskiej. Choć zbieżność imion może mylić, nie jest to powrót postaci granej dawniej przez Barbarę Kurdej-Szatan. Nowa kardiolog ma jednak odegrać kluczową rolę w fabule, a jej celem może stać się zniszczenie małżeństwa Rogowskich.

Wypadek na drodze i krwawe spotkanie

Okoliczności poznania się przyszłych współpracowników będą niezwykle dramatyczne. Jak informuje portal światseriali.interia.pl, Artur zauważy na poboczu atrakcyjną kobietę zmagającą się z awarią samochodu. Próba wymiany koła zakończy się dla nieznajomej boleśnie – zrani się w dłoń. Rogowski natychmiast ruszy z pomocą, a widok krwawiącej i bezradnej kobiety zrobi na nim piorunujące wrażenie.

Artur Rogowski pod urokiem młodszej lekarki

Szybko wyjdzie na jaw, że poszkodowana to nowa kardiolog zatrudniona w przychodni w Lipnicy. Artur nie będzie w stanie ukryć fascynacji kobietą, która wiekiem zbliżona jest do jego córki, Agnes. Nawet po powrocie do domu, myśli lekarza będą krążyć wokół Joanny. Próby ochłonięcia i zmycia twarzy zimną wodą na nic się zdadzą, a plama krwi na marynarce będzie mu przypominać o tym intensywnym spotkaniu.

Mroczna przepowiednia dla Marii

W tym samym czasie niczego nieświadoma Maria usłyszy w Grabinie niepokojącą wróżbę. Spotkana kobieta ostrzeże ją przed nadchodzącym wstrząsem. Rogowska podzieli się swoimi obawami z Judytą, wspominając o tajemniczej kobiecie w czerwieni, która ma na zawsze odmienić jej los.

- Powiedziała jeszcze coś, coś dziwnego... O jakiejś kobiecie w czerwieni, która wkrótce zjawi się w moim życiu i zmieni je na zawsze. Pojęcia nie mam, co to może znaczyć - zwierzy się Marysia swojej przyjaciółce Judycie (Paulina Chruściel).