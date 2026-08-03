W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” wydarzenia potoczyły się błyskawicznie i jeden z bohaterów znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Poyraz spotkał się z Burhanem i próbował wydobyć z niego nazwisko tajemniczego wspólnika, ale Burhan zginął pod kołami auta prowadzonego przez Semiha. Po wypadku ranny Poyraz trafił do szpitala, a Nana, wyraźnie roztrzęsiona, nie szczędziła mu gorzkich słów. Potem sprawdzili porzucone przez sprawcę auto i trafili na nowy trop. To wystarczyło, by morderca spanikował, bo bał się, że policja odkryje ukrytą broń. W międzyczasie Isl nie odpuszczała Sinanowi i naciskała, żeby związał się z kobietą, którą mu wybrała. Jakie skutki przyniesie to śledztwo w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 998 - streszczenie

Poyraz zastawia pułapkę, bo jest pewien, że morderca Burhana wróci po ukrytą broń. Nana nie odstępuje go na krok i wspiera w akcji, choć oboje uparcie udają, że nic ich do siebie nie ciągnie. W kluczowej chwili, kiedy zabójca jest już niemal na wyciągnięcie ręki, w telefonie Nany odzywa się alarm. To miał być tylko sygnał przypominający o lekach, ale przez ten dźwięk Semih łapie, że to zasadzka, i rzuca się do ucieczki. W tym samym czasie Isl znów próbuje zbliżyć syna do Ezgi. Sinan stanowczo odcina się od tych planów i daje przyjaciółce jasno do zrozumienia, że nic do niej nie czuje.

"Dziedzictwo" odc. 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ma stałe miejsce w ramówce TVP1 i wciąż przyciąga widzów śledzących losy Yamana i Nany. Jeśli chcecie zobaczyć, co wydarzy się po nieudanej zasadzce na mordercę, warto zarezerwować sobie popołudnie. Odcinek zostanie pokazany w TVP1 zgodnie z planem. Odcinek 998 TVP1 wyemituje 11 sierpnia 2026 roku o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecka telenowela o miłości, bolesnych tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół surowego biznesmena i opiekunki małego Yusufa, ale z czasem pojawili się nowi, równie ważni bohaterowie. Teraz w centrum są Nana i Poyraz, a ich relacja rodziła się w cieniu tragedii. Serial trzyma tempo dzięki nagłym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom drugoplanowym. W obsadzie są m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)