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W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” wydarzenia potoczyły się błyskawicznie i jeden z bohaterów znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Poyraz spotkał się z Burhanem i próbował wydobyć z niego nazwisko tajemniczego wspólnika, ale Burhan zginął pod kołami auta prowadzonego przez Semiha. Po wypadku ranny Poyraz trafił do szpitala, a Nana, wyraźnie roztrzęsiona, nie szczędziła mu gorzkich słów. Potem sprawdzili porzucone przez sprawcę auto i trafili na nowy trop. To wystarczyło, by morderca spanikował, bo bał się, że policja odkryje ukrytą broń. W międzyczasie Isl nie odpuszczała Sinanowi i naciskała, żeby związał się z kobietą, którą mu wybrała. Jakie skutki przyniesie to śledztwo w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 998 - streszczenie
Poyraz zastawia pułapkę, bo jest pewien, że morderca Burhana wróci po ukrytą broń. Nana nie odstępuje go na krok i wspiera w akcji, choć oboje uparcie udają, że nic ich do siebie nie ciągnie. W kluczowej chwili, kiedy zabójca jest już niemal na wyciągnięcie ręki, w telefonie Nany odzywa się alarm. To miał być tylko sygnał przypominający o lekach, ale przez ten dźwięk Semih łapie, że to zasadzka, i rzuca się do ucieczki. W tym samym czasie Isl znów próbuje zbliżyć syna do Ezgi. Sinan stanowczo odcina się od tych planów i daje przyjaciółce jasno do zrozumienia, że nic do niej nie czuje.
"Dziedzictwo" odc. 998 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial ma stałe miejsce w ramówce TVP1 i wciąż przyciąga widzów śledzących losy Yamana i Nany. Jeśli chcecie zobaczyć, co wydarzy się po nieudanej zasadzce na mordercę, warto zarezerwować sobie popołudnie. Odcinek zostanie pokazany w TVP1 zgodnie z planem. Odcinek 998 TVP1 wyemituje 11 sierpnia 2026 roku o 16:00.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” to turecka telenowela o miłości, bolesnych tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół surowego biznesmena i opiekunki małego Yusufa, ale z czasem pojawili się nowi, równie ważni bohaterowie. Teraz w centrum są Nana i Poyraz, a ich relacja rodziła się w cieniu tragedii. Serial trzyma tempo dzięki nagłym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom drugoplanowym. W obsadzie są m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)