W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" wszyscy próbowali przywrócić porządek w posiadłości, ale nie dla każdego skończyło się to dobrze. Petra naciskała na Piię, domagając się jej powrotu do obowiązków, choć kobieta nadal żyła w poczuciu realnego zagrożenia. Romulo musiał interweniować i, za zgodą markiza, zapewnił jej dodatkową ochronę. W tym czasie Catalina spędzała coraz więcej czasu z Adrianem. W tym samym czasie Lope źle znosił to, co działo się między Verą a Santosem. A Santos, widząc chłód Very, zdecydował się na brutalny krok. Napięcie rosło z każdą sceną i trudno było przewidzieć, co wydarzy się dalej. Co przyniesie kolejny odcinek?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 452 - streszczenie

Dwóch uzbrojonych strażników pod drzwiami Pii od razu uruchamia lawinę komentarzy wśród służby, a sama Piia wciąż żyje w strachu. Simona po kryjomu odwiedza wnuka i robi wszystko, by jego matka się o tym nie dowiedziała. Adriano próbuje przemówić Catalinie do rozsądku i namawia ją, żeby wreszcie wyszła z hangaru i przestała odcinać się od innych. Petra, odkąd awansowała, coraz mocniej dręczy Marię psychicznie. Z kolei Ricardo wreszcie zbiera się na odwagę i wyznaje uczucia jednej z pokojówek. Na froncie robi się coraz groźniej, bo Francuzi ruszają do ataku na niemieckie pozycje. Manuel dowiaduje się, że Curro trafił do kompanii, która ma iść pierwsza. W ostatniej chwili próbuje go powstrzymać.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 452 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz śledzić dalsze losy bohaterów, zaplanuj popołudniową chwilę przed telewizorem. Serial można oglądać w TVP2, więc łatwo być na bieżąco z losami bohaterów. Każdy odcinek odsłania kolejne sekrety rodu Luján i trzyma w napięciu. Warto znaleźć chwilę, żeby przekonać się, jak rozwiną się wydarzenia na froncie i w pałacu. Odcinek 452 "La Promesa - pałac tajemnic" TVP2 pokaże 11 sierpnia 2026 o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa" to hiszpański serial kostiumowy o losach Jany, która trafia do rezydencji Luján, by wyjaśnić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Akcja, osadzona na początku XX wieku, pokazuje nie tylko życie arystokracji, ale też ciężką codzienność pałacowej służby pełną intryg. Jana szybko rozumie, że zemsta nie będzie prosta, zwłaszcza gdy zaczyna coś czuć do syna markiza. To miks dramatu, romansu i wątku kryminalnego, a niemal każdy bohater ma coś do ukrycia. W serialu występują:

Ana Garcés

Eva Martín

Manuel Regueiro

Arturo Sancho

María Castro

Joaquín Climent

Antonio Velázquez

Carmen Flores Sandoval

Teresa Quintero

Carmen Asecas

Paula Losada

Alicia Bercán

Alberto González

Marga Martínez

Enrique Fortún

Sara Molina

Laura Simón

Rafa de Vera