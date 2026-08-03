"Panna młoda": streszczenie odcinka 168

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-03 9:30

W odcinku 168 serialu "Panna młoda" emocje sięgną zenitu. Hancer, przytłoczona tym, co ostatnio przeżyła, będzie szukać pomocy u kogoś, kto spojrzy na jej sytuację trzeźwym okiem. Tymczasem w rezydencji padnie wyznanie, które może na nowo ustawić relacje w rodzinie.

W ostatnich odcinkach "Panny młodej" nie brakowało zwrotów akcji, zwłaszcza gdy Cihan postanowił brutalnie zemścić się na Melihu. Melih planował ucieczkę z miasta i chciał zaciągnąć się na statek, ale wszystko pokrzyżowało porwanie. Cihan doprowadził do konfrontacji Meliha z Hancer, a emocje szybko wymknęły się spod kontroli. W rezydencji pojawiła się też Sinem, a jej powrót wywołał spore poruszenie wśród domowników. Bohaterowie usłyszeli fakty dokonane, a relacje między nimi jeszcze bardziej się zaostrzyły. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

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"Panna młoda" odc. 168 - streszczenie

Zrozpaczona Hancer będzie w tak złym stanie, że postanowi odebrać sobie życie. W ostatniej chwili Hancer trafi do Ertugrula. Ten okaże jej wsparcie i powie kilka ważnych słów. Spróbuje pomóc jej złapać oddech i znaleźć wyjście z tej sytuacji. W rezydencji zrobi się nerwowo, gdy Beyza w końcu przerwie milczenie. Z zimną determinacją ogłosi domownikom, że Hancer jest w ciąży. Ta wiadomość na pewno wpłynie na dalsze decyzje rodziny Develioglu.

"Panna młoda" odc. 168 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz śledzić losy Hancer i Cihana na bieżąco, przydadzą się informacje o emisji w TV. Serial ma wielu widzów, więc warto zarezerwować sobie chwilę po południu, żeby niczego nie przegapić. Odcinki można oglądać na TVP2. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, młodej sierocie, która poświęca wolność, by ratować chorego brata. Hancer decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, ale życie w jego domu szybko okazuje się trudne, zwłaszcza przez niechęć jego matki. Z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie, ale na drodze stają intrygi i obecność byłej żony Cihana. W obsadzie są między innymi:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zapłakana rudowłosa kobieta zasłania twarz dłońmi. O dramatycznych losach Hancer z serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
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