W ostatnich odcinkach "Panny młodej" nie brakowało zwrotów akcji, zwłaszcza gdy Cihan postanowił brutalnie zemścić się na Melihu. Melih planował ucieczkę z miasta i chciał zaciągnąć się na statek, ale wszystko pokrzyżowało porwanie. Cihan doprowadził do konfrontacji Meliha z Hancer, a emocje szybko wymknęły się spod kontroli. W rezydencji pojawiła się też Sinem, a jej powrót wywołał spore poruszenie wśród domowników. Bohaterowie usłyszeli fakty dokonane, a relacje między nimi jeszcze bardziej się zaostrzyły. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

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"Panna młoda" odc. 168 - streszczenie

Zrozpaczona Hancer będzie w tak złym stanie, że postanowi odebrać sobie życie. W ostatniej chwili Hancer trafi do Ertugrula. Ten okaże jej wsparcie i powie kilka ważnych słów. Spróbuje pomóc jej złapać oddech i znaleźć wyjście z tej sytuacji. W rezydencji zrobi się nerwowo, gdy Beyza w końcu przerwie milczenie. Z zimną determinacją ogłosi domownikom, że Hancer jest w ciąży. Ta wiadomość na pewno wpłynie na dalsze decyzje rodziny Develioglu.

"Panna młoda" odc. 168 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz śledzić losy Hancer i Cihana na bieżąco, przydadzą się informacje o emisji w TV. Serial ma wielu widzów, więc warto zarezerwować sobie chwilę po południu, żeby niczego nie przegapić. Odcinki można oglądać na TVP2. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, młodej sierocie, która poświęca wolność, by ratować chorego brata. Hancer decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, ale życie w jego domu szybko okazuje się trudne, zwłaszcza przez niechęć jego matki. Z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie, ale na drodze stają intrygi i obecność byłej żony Cihana. W obsadzie są między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)