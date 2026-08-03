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W ostatnich odcinkach "Panny młodej" nie brakowało zwrotów akcji, zwłaszcza gdy Cihan postanowił brutalnie zemścić się na Melihu. Melih planował ucieczkę z miasta i chciał zaciągnąć się na statek, ale wszystko pokrzyżowało porwanie. Cihan doprowadził do konfrontacji Meliha z Hancer, a emocje szybko wymknęły się spod kontroli. W rezydencji pojawiła się też Sinem, a jej powrót wywołał spore poruszenie wśród domowników. Bohaterowie usłyszeli fakty dokonane, a relacje między nimi jeszcze bardziej się zaostrzyły. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?
"Panna młoda" odc. 168 - streszczenie
Zrozpaczona Hancer będzie w tak złym stanie, że postanowi odebrać sobie życie. W ostatniej chwili Hancer trafi do Ertugrula. Ten okaże jej wsparcie i powie kilka ważnych słów. Spróbuje pomóc jej złapać oddech i znaleźć wyjście z tej sytuacji. W rezydencji zrobi się nerwowo, gdy Beyza w końcu przerwie milczenie. Z zimną determinacją ogłosi domownikom, że Hancer jest w ciąży. Ta wiadomość na pewno wpłynie na dalsze decyzje rodziny Develioglu.
"Panna młoda" odc. 168 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcesz śledzić losy Hancer i Cihana na bieżąco, przydadzą się informacje o emisji w TV. Serial ma wielu widzów, więc warto zarezerwować sobie chwilę po południu, żeby niczego nie przegapić. Odcinki można oglądać na TVP2. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.
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"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" opowiada o Hancer, młodej sierocie, która poświęca wolność, by ratować chorego brata. Hancer decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, ale życie w jego domu szybko okazuje się trudne, zwłaszcza przez niechęć jego matki. Z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie, ale na drodze stają intrygi i obecność byłej żony Cihana. W obsadzie są między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)