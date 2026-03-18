Niespodzianka Marcina dla Kamy w "M jak miłość". Ten gest doprowadzi ją do łez

"M jak miłość" odcinek 1919: Kiedy i gdzie oglądać?

Najnowszy, 1919. odcinek "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:55. W życiu Kamy i Marcina szykują się poważne zawirowania. Po powrocie ze Śląska do Warszawy, kobieta wciąż będzie drżeć o życie męża. Ma już dość ryzyka związanego z jego pracą i naciska, by zrezygnował z zawodu detektywa.

Marcin z "M jak miłość" szykuje niespodziankę dla żony

Po przyjeździe do stolicy Marcin ogłosi Kamie, że przygotował dla niej coś wyjątkowego. Zaproponuje kolację w specjalnym miejscu, jednak na widok bistro Kingi entuzjazm kobiety zauważalnie opadnie. Szybko jednak okaże się, że cel ich wizyty znajduje się tuż obok.

Chodakowski zaprowadzi żonę do lokalu, w którym wcześniej mieścił się jej wspólny sklep z Anią. Wnętrze zostało całkowicie wyremontowane i przekształcone w profesjonalny salon fryzjerski. Widok nowych mebli, luster i sprzętu całkowicie odbierze Kamie mowę. Kobieta ze wzruszenia będzie miała łzy w oczach.

Kama zostawia list. Ultimatum w 1919 odcinku "M jak miłość"

Mimo ogromnych starań i pięknego gestu ze strony męża, Kama pozostanie nieugięta w swojej decyzji. Nadal domaga się, aby Marcin zrezygnował z ryzykownej pracy, na co on kategorycznie się nie zgadza. Konflikt eskaluje, a w finale odcinka Kama zostawi detektywowi pożegnalny list, stanowiący ostateczne ultimatum.