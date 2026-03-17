Barwy szczęścia, odcinek 3350. Małżeństwo Natalii i Cezarego przetrwa?! Zrobi to dla Lei

Emisja 3350. odcinka serialu "Barwy szczęścia" w TVP2

Związek Natalii i Cezarego uległ ostatecznemu zniszczeniu, gdy mężczyzna trafił za kratki po desperackich próbach obrony swojej rodziny. Prawniczka zrezygnowała z małżeństwa po uświadomieniu sobie, do czego zdolny jest jej mąż. Zlecenie zabójstwa oszusta Andrzeja, w którego wciela się Leon Charewicz, okazało się punktem bez powrotu, zwłaszcza że z walki z przestępcą wcześniej wycofała się nawet sama Józefina.

Trudna wizyta Natalii w areszcie i załamanie Józefiny

Podczas wcześniejszych odwiedzin w zakładzie karnym Zwoleńska przekazała mężowi decyzję o definitywnym końcu ich relacji. Wyznała z pełnym przekonaniem, że jej uczucie wygasło, a jego bezwzględne działania na zawsze przekreśliły wspólną przyszłość. Odrzucony mężczyzna musiał przyjąć ten ogromny cios, podczas gdy prawniczka rozpoczęła nowy, wyjątkowo bolesny etap w swoim życiu.

Rodzinny dramat wywołał najpoważniejsze konsekwencje u Józefiny, która kompletnie załamała się więziennym losem swojego syna. W 3350. odcinku widzowie dowiedzą się, że matka otrzymała oficjalny zakaz widzeń z aresztowanym. Zrozpaczona i pozbawiona jakiegokolwiek kontaktu kobieta ostatecznie postanowi zwrócić się do synowej z pilnym błaganiem o pomoc w tej skomplikowanej sytuacji.

Natalia ulegnie namowom i odwiedzi Cezarego dla dobra Lei?

Rawiczowa zacznie namawiać prawniczkę do odwiedzenia aresztu i przekazania osadzonemu najważniejszych słów od matki. Taka wizyta będzie dla Zwoleńskiej ogromnym ciężarem, ponieważ dopiero co odcięła się od dramatycznej przeszłości. Dodatkową presję wywrze Małgorzata, która uświadomi córce, że mała Lea niezwykle mocno cierpi z powodu rozłąki z ojcem. Potrzeba zapewnienia dziecku chociaż minimalnego kontaktu z tatą okaże się kluczowym argumentem w całej dyskusji.

W zbliżającej się odsłonie „Barw szczęścia” główna bohaterka zacznie poważnie analizować swoje opcje. Z jednej strony wciąż odczuwa ogromny żal do Cezarego, a z drugiej czuje potężną odpowiedzialność za psychikę córki. Ponowne spotkanie z byłym partnerem wydaje się niemal pewne, choć najpewniej przebiegnie w niezwykle chłodnej atmosferze. Jednocześnie prawniczka oficjalnie przejmie skomplikowaną sprawę Soni i rozpocznie przygotowania do procesu, co dodatkowo spotęguje jej stres oraz codzienne przemęczenie.