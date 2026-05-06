Zmarła Franka znów w "M jak miłość". Zaskakujący krok produkcji po finale sezonu

Finał sezonu "M jak miłość". Widzowie zobaczą specjalny odcinek

Obecna odsłona „M jak miłość” powoli dobiega końca. Ostatni premierowy odcinek z numerem 1936 zostanie zaprezentowany widzom w poniedziałek, 25 maja. Zaledwie dobę po tym wydarzeniu stacja wyemituje jednak dodatkowy materiał. Będzie to przypomnienie jubileuszowej produkcji, którą zrealizowano z okazji dwudziestopięciolecia istnienia kultowej telenoweli.

Franka i Paweł z "M jak miłość" znów razem. Powrót zmarłej postaci

Właśnie w tym rocznicowym epizodzie fani ponownie ujrzą Frankę. Obecnie w serialu mija mniej więcej pół roku od tragicznej śmierci tej bohaterki, a załamany Paweł (grany przez Rafała Mroczka) wciąż próbuje ułożyć sobie życie po stracie ukochanej. Chronologia odcinka specjalnego pod tytułem „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz” osadzona jest przed tymi dramatycznymi wydarzeniami. Telewidzowie przeniosą się na letnie spotkanie rodu Mostowiaków w Grabinie. Żywa i pełna radości żona Zduńskiego pojawi się tam u boku męża i ich małego syna, Antosia.

Powtórka z listopada. Kto pojawi się w jubileuszowym odcinku "M jak miłość"?

Wakacyjna impreza zgromadzi całą rodzinę, dając okazję do wielu radosnych, ale i wzruszających chwil. Na ekranie nie zabraknie humorystycznych wątków z udziałem Kisielowej i Żaka, w których wcielają się Małgorzata Rożniatowska oraz Krzysztof Tyniec. Z kolei Barbara, grana przez Teresę Lipowską, otrzyma niezwykle emocjonalny prezent związany z listem od nieżyjącego Lucjana. Dla sympatyków serialu będzie to sentymentalny powrót do spokojniejszych czasów, zanim w życiu bohaterów doszło do wielkiej tragedii. Warto przypomnieć, że ten wyjątkowy epizod funkcjonuje zupełnie niezależnie od głównego nurtu fabularnego i stanowi jedynie powtórną emisję materiału z listopada ubiegłego roku.