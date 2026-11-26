W kolejnym tygodniu w "Na Wspólnej" klasycznie nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Ula w końcu wyzna ojcu, że została zgwałcona przez wykładowcę Wysockiego, a później zdecyduje się opowiedzieć o wszystkim publicznie. W walce o sprawiedliwość pomoże jej Dex, który nie zamierza odpuścić oprawcy ukochanej. Tymczasem Piotr znajdzie się na celowniku rzecznika dyscyplinarnego i może pożegnać się z pracą w policji. Niebezpiecznie zrobi się również wokół Lwa Nalepy. Po chwilowej utracie wzroku podczas operacji lekarz będzie musiał zmierzyć się z plotkami o rzekomym piciu alkoholu w pracy, które dodatkowo podsyci mąż Oriany. A to nie koniec emocji! Daria nieświadomie zbliży się do Piotra, Milena zostanie wciągnięta w konflikt z matką Brygidy, a Elena niespodziewanie otrzyma pomoc od Darka Żbika. Więcej szczegółów dotyczących odcinków 4320, 4321, 4322 i 4323 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4320 - STRESZCZENIE szczegółowe (30 listopada)

Ula wyznaje ojcu, że została zgwałcona! Ula ma dzisiaj poprawkę z histologii. Jest zszokowana, gdy na egzaminie pojawia się Wysocki - mimo zarzutów Hofferówny o gwałt. Uczelnia wysłała jedynie obserwatorkę, która nie reaguje, choć wyraźnie egzaminator mści się na studentce... Ula wraca do domu kompletnie roztrzęsiona - z płaczem wyznaje tacie, co zrobił jej Wysocki! Sławek broni Piotra, a ten… rozjeżdża mu córkę?! Sławek, Iga i Piotr rozpracowują siatkę pedofilską - są kolejni podejrzani. Nagle na komendzie pojawia się rzecznik dyscyplinarny w sprawie pobicia przez Piotra aresztowanego podczas przesłuchania. Na pierwszy ogień idzie Sławek i twardo utrzymuje, że podejrzany sam się przewrócił… Po pracy Dziedzic czeka na córkę - przed komendą Daria wchodzi wprost pod koła wjeżdżającego na parking Piotra! Wypadek matki Brygidy - winną Milena?! Po hucznym otwarciu kompleksu na dachu Wspólnej Zdybicka wyrzuca Brygidzie, że nie uprzedziła jej o tym, że Milena ma być menadżerką! Dziewczyna, nie bacząc na konsekwencje, zarzuca szefowej małostkowość! Ilona odpuszcza - uznaje, że poczeka na pierwszą wpadkę Kluskowej... A taka trafia się błyskawicznie - w siłowni dochodzi do wypadku. Poszkodowaną… matka Brygidy!

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"Na Wspólnej" odc. 4321 - STRESZCZENIE szczegółowe (1 grudnia)

Dex chce się ostro rozprawić z gwałcicielem Uli! Ula nagrywa bolesne wyznanie o tym, co zrobił jej wykładowca i... upublicznia filmik! Tymczasem Kamil żąda by dziekan zawiesił Wysockiego. W holu uczelni Hoffer spotyka wściekłego Dexa, który chce się ostro rozprawić z gwałcicielem ukochanej! Gdy Ula składa zeznania na policji, Iga uświadamia jej, że SMS-y Wysockiego to za słabe dowody... Daria nie wie jak jest blisko ludzi, o których wciąż myśli... Daria nie może zapomnieć rozmowy z ośmioletnią Polą, która mówiła jej o żałobie taty. Dziedzicówna nie ma pojęcia, że smutnym ojcem Poli jest Piotr - nowy kolega ojca z pracy... Daria znowu na niego wpada, gdy przynosi ojcu do pracy buty treningowe. Z wczorajszego incydentu już tylko się śmieją... Niespodziewanie do Darii dzwoni Pola - chciała porozmawiać, więc znalazła jej numer w internecie! Matka Brygidy chce naciągnąć Milenę - czy Zdybicka to wykorzysta?! Po wypadku Joli na siłowni Milena z Iloną zabierają ją do szpitala. Miauczycka dowiaduje się, że nic się jej nie stało – ale wciąż gra cierpiącą. Następnego dnia wita Milenę chodząc o kulach i żąda... kilku tysięcy złotych zadośćuczynienia! Ich rozmowę słyszy Ilona - wzburzona chce zostać z Jolą sam na sam! Rozprawi się z naciągaczką, czy skorzysta ze słabości Kluskowej?!

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

"Na Wspólnej" odc. 4322 - STRESZCZENIE szczegółowe (2 grudnia)

Przemęczony Nalepa zaczął pić?! Nalepa dowiaduje się od neurologa, że utrata wzroku podczas operacji to reakcja na przewlekły stres i zmęczenie. Lekarz zgadza się na powrót Lwa do pracy. Kiedy słyszy o tym Adamski, nie kryje oburzenia - po szpitalu krążą plotki, że Nalepa pije w pracy! Adamski dopada Warskiego czekającego na żonę i oferuje mu swoje usługi. Oriana ostrzega męża, że to wyjątkowa szuja - właśnie rozpowszechnia plotki o pijącym Lwie. Warska dzwoni do Nalepy i słyszy… dźwięk butelek! Ula znajduje kolejną ofiarę swojego wykładowcy - czy wspólnie dopadną gwałciciela?! Do Hofferówny dzwoni prawnik Wysockiego - żąda usunięcia z sieci filmiku, w którym mowa o gwałcie. Grozi jej oskarżeniem o zniesławienie! Nagle Ula dostaje sms-a od obcej dziewczyny - to kolejna ofiara Wysockiego! Hofferówna spotyka się z Magdą, którą wykładowca wykorzystywał długo, aż dopadły ją zaburzenia psychiczne i zrezygnowała ze studiów. Czy Uli uda się przełamać strach i wstyd dziewczyny?! Piotr straci pracę w policji?! Kaja wysyła na akcję Igę i Sławka - mają zatrzymać kolejnego pedofila. Startującego do akcji Piotra komendantka zdecydowanie zatrzymuje - przecież w związku z podejrzeniem o pobicie Kilian ma zakaz zbliżania się do podejrzanych! Piotr jest wściekły… Niebawem do Kai przychodzi decyzja rzecznika dyscyplinarnego w jego sprawie. Czy Piotr straci pracę?!

"Na Wspólnej" odc. 4323 - STRESZCZENIE szczegółowe (3 grudnia)

Ula zwycięża - gwałciciel ukarany! Dex spotyka się z Magdą - dziewczyną molestowaną przez Wysockiego. Przekonuje ją, żeby pomogła Uli ukarać wykładowcę-gwałciciela. Muszą to zakończyć, żeby żadnej dziewczyny już nie skrzywdził! Dex pojawia się z Magdą na uczelni. Spotykają Ulę, która mówi, że Wysocki został zawieszony! Wspólnie dochodzą do wniosku, że to za mało - wchodzą do gabinetu gwałciciela… Mąż Oriany chce zniszczyć Lwa! Oriana pyta Lwa, czy był trzeźwy podczas operacji, w trakcie której chwilowo stracił wzrok. Nalepa jest w szoku, że Warska może mieć takie podejrzenia! Ale sprawa nie umiera - dzięki mężowi Oriany. Warski wręcza Adamskiemu swoją wizytówkę - ma ją dać pacjentowi operowanemu przez Nalepę tego feralnego dnia i namówić do zgłoszenia pijaństwa lekarza! Co zrobi Adamski?! Darek wybawcą Eleny?! Elena ma jutro wstępną rozprawę o opiekę nad synkiem. Wydaje się to bagatelizować - Włodek zwraca jej uwagę, żeby skupiła się tylko na tym i odpuściła przygotowania do otwarcia baru. Dorota przekonuje Elenę, że potrzebny jej adwokat, ale Kurkowej nie stać na pomoc prawną… Jest w szoku, kiedy po południu w mieszkaniu Zięby pojawia się… Darek Żbik!

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