M jak miłość. Sowiński znowu zaszantażuje Kasię. Tym razem jego celem będzie Olek Chodakowski

Kasia na krawędzi w"M jak miłość"! Aleksander zażąda więcej!

W 1938 odcinku "M jak miłość" Aleksander nie przestanie kontaktować się z Kasią. Wspólna noc, do której ją zmusił szantażem, tylko zaostrzyła jego apetyt. Sowiński dowiedział się o przekręcie Sanockiej z podmianą testów na ojcostwo od Anki (Katarzyna Russ). Zatajenie prawdy przed byłym i obecnym partnerem było dla Kasi priorytetem.

Lekarka, pragnąc chronić swój sekret przed Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), uległa naciskom dyrektora kliniki. Ten, wykorzystując sytuację, zażądał intymnego zbliżenia w zamian za milczenie. Wydawało się, że to załatwi sprawę, jednak w nowych odcinkach "M jak miłość" Aleksander będzie miał kolejne żądania wobec Sanockiej.

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Aleksander najdzie Kasię i zacznie jej grozić w "M jak miłość"!

Kasia konsekwentnie będzie ignorować telefony od Aleksandra, co tylko sprowokuje go do dalszych działań. W 1938 odcinku "M jak miłość" Sowiński zdecyduje się na niezapowiedzianą wizytę u Sanockiej, co wywoła u niej ogromny strach i przerażenie.

- Co tutaj robisz? Dlaczego mnie nachodzisz?!

- Nie odbierasz, nie oddzwaniasz… Pięknie wyglądasz...

Sanocka spróbuje zatrzasnąć drzwi przed Aleksandrem, doskonale zdając sobie sprawę z jego intencji. Sowiński jednak nie odpuści i ponownie ucieknie się do gróźb, stawiając Kasię w trudnym położeniu.

- Hej... Mąż w domu...? Może zamienię z nim słówko?

Nowa oferta Sowińskiego wobec Kasi w "M jak miłość"!

Aleksander postawi Kasi nowe warunki. Tym razem nie będzie chodziło o ich relację, ale o uderzenie w Olka Chodakowskiego. Sowiński będzie wiedział, że Sanocka przyjaźni się z żoną Olka. Obieca, że jeśli Kasia pomoże mu w jego intrydze, on zapomni o szantażu i uwolni ją od poczucia winy.

- Czego chcesz?!

- Chcę, żebyś coś dla mnie zrobiła... Dotyczy to Chodakowskiego. Jak się wykażesz, to uznam, że... nasze sprawy..., no cóż... są już zakończone

Decyzja Kasi będzie kluczowa dla dalszych losów bohaterów w "M jak miłość". Czy zdecyduje się pomóc Aleksandrowi w jego planach wobec Olka, aby chronić swoją tajemnicę? Czy może wybierze lojalność wobec przyjaciółki i jej męża? Sytuacja Sanockiej wydaje się bez wyjścia, a jej wybór poznamy w kolejnych odcinkach serialu.