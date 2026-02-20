W nowych odcinkach "Na Wspólnej" scenarzyści znów parokrotnie nas zaskoczą. U Czerskich sytuacja pbrzybierze dramatyczny obrót - Mariusz, przytłoczony przegraną sprawą Nowińskiego, zacznie się staczać i zamiast walczyć o dobre imię kancelarii, będzie unikał odpowiedzialności.Ola stanie w rozkroku pomiędzy walką o karierę męża a problemami z Alanem, który po dźgnięciu nożem w więzieniu trafi do szpitala i zacznie domagać się kontaktu z Czerską. Dodatkowo jego prawnik zaproponuje Oli przyjęcie ogromnej darowizny dla ich syna - czy przyjmie pieniądze od psychola?

W tak zwanym międzyczasie w rodzinie Leśniewskich dojdzie do zamieszania z rzekomą ciążą, za którym najpewniej stoi niewinny "żart" Stefanka. Z kolei Teresa i Edward, zamiast planować ślub, po poważnej rozmowie zdecydują się na rozstanie.

Nie zabraknie też ulubionego motywu scenarzystów "Na Wspólnej" - zdrady i romansu! Eliza i Jarek zorganizują domówkę, po której Elizka zostanie sam na sam z trenerem Juniora... Co jeszcze wydarzy się w odcinkach 4171, 4172, 4174 i 4174, emitowanych w tygodniu 2-5.03.2026? Szczegóły poniżej.

"Na Wspólnej" odc. 4171 - STRESZCZENIE szczegółowe (2 marca)

Ola załamana – Mariusz się poddał?! Czerski jest na dnie – wkurzony na siebie i wszystkich dookoła, jest wredny nawet dla Oli. Gdy Mariusz siedzi w domu i pije, Żbik informuje go, że Nowiński wyżywa się w mediach na nim i na ich kancelarii. Mają poważne kłopoty i jeśli Mariusz nie zacznie działać, to może pożegnać się z zawodem! Ola jest załamana, bo Czerski na razie chce jednego – żeby wszyscy dali mu spokój... Stefanek winien stresu rodziny Leśniewskich?! Marta i Mikołaj myślą, że Ksawery spodziewa się dziecka z Florką. Tymczasem chłopak znika – jest wkurzony na mamę, że to ona znowu jest w ciąży! Leśniewscy dowiadują się, że chłopak jest w pensjonacie Romana – jadą tam. Tłumaczą Ksaweremu, że musi zachować się odpowiedzialnie! Kiedy staje się jasne, że nikt nie jest w ciąży, głównym podejrzanym o dowcip roku staje się... Stefanek! Trener Juniora troszczy się o Elizę... Eliza i Jarek organizują dziś domówkę. Po treningu samoobrony Bergowa proponuje Sylwii, żeby wpadli do nich razem z trenerem Juniora. Bartek i Sylwia przychodzą – z Brunem i Agatą rozkręcają świetną zabawę. Kiedy Jarek proponuje przeniesienie imprezy do klubu, Eliza zostaje – źle się czuje. Wkrótce wraca do niej zatroskany Bartek...

"Na Wspólnej" odc. 4172 - STRESZCZENIE szczegółowe (3 marca)

Brygida przerażona – Klusek stracił wzrok! Brygida pogniewana, wciąż nie rozmawia z Kluskiem. Kiedy Iga ściąga ją na komendę, dziewczyna wpada na Remka – padają słowa pełne żalu i pretensji. Nagle Kluska wzywają na akcję – Brygida życzy mu pecha! I bardzo źle się dzieje – niebawem Iga oznajmia przyjaciółce, że Klusek... oślepł! Ola walczy o Mariusza i z... Alanem! Ola prosi męża, żeby poszedł do kancelarii – musi zawalczyć o swoje dobre imię i karierę! Mariusz wychodzi, ale... napić się. Tymczasem Olszewska uświadamia Oli, że afera wokół Czerskiego może odbić się na niej samej... Na dodatek do Czerskiej wciąż wydzwaniają ze szpitala, gdzie trafił Alan. Novak - dźgnięty w więzieniu nożem – błaga ją o widzenie! Zamiast ślubu Teresy z Edwardem… rozstanie! Do pensjonatu Hofferów przyjeżdżają zakochani Boska i Edward. Teresa wyznaje Honoracie, że chciałaby zrobić kolejny krok w związku z Leśniewskim. Hofferowa radzi jej, żeby – jeśli marzy o ślubie – wzięła sprawy w swoje ręce. Romek to samo prawi Leśniewskiemu... W końcu między Edwardem i Teresą dochodzi do poważnej rozmowy, po której... zrywają ze sobą!

"Na Wspólnej" odc. 4173 - STRESZCZENIE szczegółowe (4 marca)

Czerski odrzuci pomoc a Ola przyjmie darowiznę od Alana?! Mariusz w końcu pojawia się w kancelarii – w dresie! Bardzo nonszalancko traktuje Zakościelnego a kiedy Darek proponuje mu pomoc w sprawie Nowińskiego, wzburzony Czerski stwierdza, że sobie poradzi! Tymczasem Olę dopada prawnik Alana – Novak chce podarować synowi sporą sumę pieniędzy oraz nieruchomości. Co zrobi Ola?! Dramat Remika scementuje jego miłość z Brygidą?! Brygida martwi się o Kluska – wyrzuca sobie, że jest winna jego dramatu! Bardzo chce się dowiedzieć, co z oczami Remigiusza ale szpital nie udziela jej informacji. Podstępem odwiedza ukochanego i jest bardzo poruszona, gdy Klusek rozpoznaje ją po dłoniach i zapachu... Czy wypadek Remika scementuje ich uczucie?! Ula martwi się, że Kamil znowu odstraszy Dexa! Dex proponuje Uli, żeby zamieszkała u niego. Ona zastanawia się, co na to jej ojciec. Tymczasem Kamil - widząc że córka coraz bardziej angażuje się w związek z Wolskim – postanawia lepiej go poznać. Zaprasza młodych na obiad rodzinny. Na Ulę i Dexa pada blady strach!

"Na Wspólnej" odc. 4174 - STRESZCZENIE szczegółowe (5 marca)

