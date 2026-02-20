"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 853, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu marca.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

"Na sygnale" odcinek 853 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 853. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Dobromir odbiera w końcu wynik badania DNA i jest w szoku, gdy odkrywa, że w ogóle nie jest spokrewniony z Wandą. Na kolejnym dyżurze zespół doktora Lisickiego musi pomóc nastolatkowi, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i został poważnie ranny podczas wypadku samochodowego, a do tego przyjął toksyczną dawkę leku rozluźniającego mięśnie - przez uszkodzenie podającej substancję pompy. Tymczasem Karolina wraca do ośrodka dla ofiar przemocy, gdzie dochodzi do masowego zatrucia. A doktor Reiter nadal próbuje pomóc Jerzemu - byłemu bokserowi, którego gnębiła żona...

PRZECZYTAJ TEŻ: Kolejna zdrada w "Na Wspólnej"? Relacja Elizy i trenera zacznie wyglądać podejrzanie

"Na sygnale" odcinek 853 - premiera i emisja

853. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 853. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Joanna Titkow, a w obsadzie znaleźli się: Kamil Błoch, Anna Lemieszek, Klaudia Janas, Lea Oleksiak, Anna Wysocka - Jaworska, Izydor Łobacz i Justyna Sieniawska.

10

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).