"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 853, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu marca.
"Na sygnale" odcinek 853 - streszczenie szczegółowe
Streszczenie 853. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Dobromir odbiera w końcu wynik badania DNA i jest w szoku, gdy odkrywa, że w ogóle nie jest spokrewniony z Wandą. Na kolejnym dyżurze zespół doktora Lisickiego musi pomóc nastolatkowi, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i został poważnie ranny podczas wypadku samochodowego, a do tego przyjął toksyczną dawkę leku rozluźniającego mięśnie - przez uszkodzenie podającej substancję pompy. Tymczasem Karolina wraca do ośrodka dla ofiar przemocy, gdzie dochodzi do masowego zatrucia. A doktor Reiter nadal próbuje pomóc Jerzemu - byłemu bokserowi, którego gnębiła żona...
"Na sygnale" odcinek 853 - premiera i emisja
853. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.
"Na sygnale" - obsada
Scenariusz 853. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Joanna Titkow, a w obsadzie znaleźli się: Kamil Błoch, Anna Lemieszek, Klaudia Janas, Lea Oleksiak, Anna Wysocka - Jaworska, Izydor Łobacz i Justyna Sieniawska.
"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu
Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:
- Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),
- Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),
- Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).