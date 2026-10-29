Na Wspólnej, odcinek 4307. Szokujące zachowanie Piotra na komendzie! Nie będzie miał litości dla zatrzymanego [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Jak Kilian pomoże policji złapać pedofila?

Wątek dotyczący bezpieczeństwa Stefanka nadal wywołuje wielkie poruszenie. Przypomnijmy, że w 4303. odsłonie „Na Wspólnej” do Marty Leśniewskiej (w tej roli Joanna Jabłczyńska) dotarły szokujące doniesienia z prasy brukowej na temat domniemanych relacji jej syna z pedofilem, po czym chłopiec samowolnie opuścił szkołę i przepadł bez wieści. Choć już w 4304. odcinku Iga oraz Sławek namierzyli przestępcę, mężczyzna zdołał im uciec. Po powrocie na komisariat śledczy usłyszeli, że ich grupę wzmocni Piotr, który jest ekspertem od zwalczania cyberprzestępczości.

Przełom w tym trudnym śledztwie nastąpi w 4307. odcinku. Nowy specjalista zdoła skontaktować się ze sprawcą, natomiast Kilian udając Stefanka, zaaranżuje spotkanie z „Dorką” na terenie parku. Zorganizowana zasadzka pozwoli mundurowym na błyskawiczne ujęcie i aresztowanie poszukiwanego mężczyzny. Udana operacja sprawi, że Iga i Sławek wreszcie docenią wysoką skuteczność oraz profesjonalizm nowego kolegi z zespołu.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Piotr zaatakuje zatrzymanego na przesłuchaniu

Samo ujęcie groźnego przestępcy nie rozładuje jednak gęstej atmosfery na komisariacie. W trakcie składania wyjaśnień aresztowany mężczyzna zamiast pójść na współpracę, zacznie otwarcie kpić z prowadzących sprawę funkcjonariuszy. Jego bezczelne prowokacje wystawią na ciężką próbę nerwy Piotra, który ostatecznie nie wytrzyma napięcia i wymierzy zatrzymanemu cios w twarz. Ten gwałtowny wybuch agresji policjanta całkowicie przyćmi wcześniejszy triumf związany z udaną zasadzką w parku. W tej chwili trudno jeszcze przewidzieć, jakie służbowe konsekwencje spotkają śledczego za tak rażące przekroczenie uprawnień podczas czynności procesowych.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod w TVN i online?

Emitowane od wielu lat „Na Wspólnej” cieszy się niesłabnącą popularnością jako jedna z najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji, którą stacja TVN pokazuje od poniedziałku do czwartku. Premierę 4307. odcinka tego serialu zaplanowano na czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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