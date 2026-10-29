W poprzednim odcinku Sinan upewnił się, że Aynur jest niewinna, a po rozmowie z zarządcą budynku odkrył, że rzekoma dezynsekcja w ogóle nie miała miejsca. Ibrahim potwierdził te podejrzenia po sprawdzeniu nagrań z monitoringu, co dało prokuratorowi sygnał do dalszych poszukiwań mordercy. W tym samym czasie Poyraz i Nana szukali sposobu na zdobycie pieniędzy, a ich bliskość mocno odbiła się na zdrowiu psychicznym zazdrosnej Pelin. Czego teraz się spodziewać?

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„Dziedzictwo” odcinek 1066 - streszczenie

Isil znajdzie u Sinana nóż, którym zabito Ezgi, i od razu zażąda, aby syn zaniósł go do prokuratury. Ten jednak się nie zgodzi, bo wierzy, że Aynur nie ma nic wspólnego z morderstwem. Tymczasem Pelin postanowi przemilczeć sprawę planowanego porwania Nany i nie powie o niczym Poyrazowi. Uzna, że zniknięcie konkurentki to dla niej doskonały moment, aby spróbować na nowo zbliżyć się do mężczyzny i odzyskać jego względy.

„Dziedzictwo” odcinek 1066 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odnalezienie noża skomplikuje relacje Sinana z matką. Premiera 1066. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się o godzinie 16:00 na antenie TVP1 w piątek, 6 listopada 2026 roku.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy opowiadający o ludziach, których życie komplikują rodzinne tajemnice i trudne miłosne wybory. Głównymi bohaterami są Nana, Poyraz i Yusuf, których codzienność wypełniają walka o zaufanie i starcia z nieuczciwymi zamiarami innych. Serial umiejętnie łączy wątki romantyczne z elementami kryminalnymi, pokazując, jak wielką cenę trzeba czasem zapłacić za bezpieczeństwo najbliższych. Kluczową rolę w fabule odgrywają dawne sekrety, które regularnie wywracają życie postaci do góry nogami. To opowieść o poszukiwaniu stabilizacji i bliskości w świecie pełnym intryg i bolesnych wspomnień. W rolach głównych występują:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar