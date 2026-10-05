Na Wspólnej, odcinek 4293: Wszyscy poznają prawdę o Gregu, a Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów

Ewelina wolna od zarzutów w 4293. odcinku serialu „Na Wspólnej”

Przypomnijmy, że w 4287. odcinku telenoweli „Na Wspólnej” Weronika zapowiedziała Gregowi koniec jego znęcania się nad żoną i córką. Z kolei odcinek 4286. przyniósł wstrząsające wyznanie Jagody – to ona zaatakowała ojca, stając w obronie matki, po czym Kalski wylądował na oddziale szpitalnym. Następnie, w 4292. odcinku, dociekliwy Tadeusiak odkrył, że sprawcą zranienia była osoba posługująca się lewą ręką, co podważyło dotychczasowe wersje Eweliny i Jagody.

Przełom nastąpi w 4293. odcinku serialu „Na Wspólnej”, kiedy to wyjdzie na jaw prawda o ataku. W efekcie Ewelina zostanie oficjalnie uwolniona od zarzutów dotyczących zranienia Grega. Mimo pozytywnego obrotu spraw kobieta będzie musiała kontynuować terapię w ośrodku psychiatrycznym. Wobec tego pojawia się pytanie o dalsze losy jej córki.

Z pomocą przyjdzie Weronika, która w 4293. odcinku „Na Wspólnej” obieca Jagodzie pełne wsparcie i opiekę na czas pobytu matki w szpitalu. Dziewczyna otrzyma niezbędną pomoc w trudnych chwilach, a na otuchę będzie mogła liczyć również ze strony Lwa oraz Kacpra.

Zaskakujące słowa w 4293. odcinku produkcji „Na Wspólnej”. Greg pozna prawdę

Tymczasem w szpitalu dojdzie do ostrej wymiany zdań. Nalepa bez ogródek poinformuje Kalskiego, że jego tajemnice ujrzały światło dzienne i wszyscy dowiedzieli się o jego okrucieństwie wobec Eweliny, w tym o przemocy domowej. Te słowa doprowadzą Grega do absolutnej wściekłości. Mężczyzna zażąda natychmiastowego wypisu na własne życzenie, całkowicie ignorując sprzeciw personelu medycznego.

Gdzie oglądać 4293. odcinek „Na Wspólnej”? Emisja w TVN

Produkcja „Na Wspólnej” to jeden z największych hitów telewizji TVN, emitowany regularnie od poniedziałku do czwartku. Premierę 4293. odcinka zaplanowano na wtorek, 13 października 2026 roku na godzinę 20:15. Dla fanów, którzy preferują seanse w internecie, odcinek będzie dostępny również na platformie streamingowej Player.

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