Fałszywy alarm bombowy w Warszawie. Policja zatrzymała 15-latka

Zgłoszenie o ładunku wybuchowym na warszawskim lotnisku

Pod koniec września 2026 roku do służb wpłynęła informacja od nieznanego rozmówcy, który twierdził, że w jednym z samolotów na warszawskim lotnisku znajduje się ładunek wybuchowy. Osoba przekazująca zgłoszenie nie potrafiła wskazać konkretnej maszyny, której dotyczy zagrożenie, ani nie podała motywów swojego działania. Każdy sygnał tego typu jest traktowany przez funkcjonariuszy priorytetowo, ponieważ wymaga zweryfikowania bezpieczeństwa infrastruktury oraz osób przebywających na miejscu. W związku z komunikatem służby musiały sprawdzić, czy istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Policjanci z Mokotowa ustalili tożsamość dzwoniącego

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną komendy na Mokotowie. Policjanci rozpoczęli intensywne czynności, które miały na celu identyfikację osoby wykonującej połączenie telefoniczne. W trakcie dochodzenia mundurowi analizowali zgromadzone dane telekomunikacyjne oraz inne dostępne informacje. Ustalono, że sprawca korzystał z numeru zastrzeżonego, a dane podawane podczas rozmowy prawdopodobnie zostały zmyślone, aby utrudnić pracę organom ścigania. Dalsze działania operacyjne pozwoliły jednak wytypować osobę, która mogła mieć bezpośredni związek z tym incydentem.

Zatrzymanie 15-latka w województwie podlaskim

Ustalenia policjantów doprowadziły ich poza stolicę, na teren województwa podlaskiego. Funkcjonariusze z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii udali się do jednej z tamtejszych placówek wychowawczych, gdzie przebywał wytypowany nastolatek. Na miejscu zatrzymano 15-letniego podopiecznego ośrodka podejrzewanego o przekazanie fałszywego zgłoszenia. Policjanci zabezpieczyli również należący do niego telefon komórkowy, który zostanie poddany dalszym badaniom. Chłopiec jest podejrzewany o czyn karalny polegający na zawiadomieniu o nieistniejącym zagrożeniu.

Konsekwencje prawne za fałszywy alarm bombowy

Sprawa dotyczy naruszenia przepisów Kodeksu karnego, które mówią o wywoływaniu działań instytucji poprzez fałszywe zawiadomienie o niebezpieczeństwie. Policja przypomina, że tego rodzaju telefony nie są niewinnymi żartami, ponieważ angażują liczne siły i mogą powodować poważne utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów publicznych. W przypadku osób nieletnich takie postępowanie wiąże się z odpowiedzialnością przed wymiarem sprawiedliwości. O zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych wobec 15-latka zdecyduje teraz sąd rodzinny.

Źródło: Policja.pl