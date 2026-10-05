Oszustwo w Skierniewicach. 21-latek wyłudził od seniorki 118 tysięcy złotych

Seniorka ze Skierniewic straciła duże oszczędności

Na początku września 2026 roku do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach zgłosiła się 71-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka miasta uwierzyła w historię przedstawioną przez osobę podającą się za funkcjonariusza policji. Rozmówca przekonywał seniorkę, że jej środki finansowe są zagrożone i wymagają zabezpieczenia w ramach rzekomej akcji służb. W rezultacie kobieta przekazała 118 000 zł mężczyźnie, który osobiście pojawił się w wyznaczonym miejscu, podając się za policjanta.

Skierniewiccy kryminalni wytropili podejrzanego w Poznaniu

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy analizowali zebrane informacje oraz zabezpieczony materiał dowodowy. Policjanci prowadzili intensywne działania zmierzające do identyfikacji sprawcy, co pozwoliło na ustalenie miejsca jego pobytu w ciągu niespełna trzech tygodni. 30 września 2026 roku o godzinie 6:00 mundurowi zapukali do drzwi mieszkania w Poznaniu. W lokalu przebywał 21-letni obywatel Ukrainy wraz z 20-letnią partnerką, a po przeprowadzeniu przeszukania oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do Skierniewic.

Tymczasowy areszt dla 21-letniego obywatela Ukrainy

Zatrzymany 21-latek usłyszał zarzut oszustwa, natomiast towarzysząca mu kobieta została zwolniona po zakończeniu czynności procesowych. Skierniewiccy funkcjonariusze skierowali wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego postulatu i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Podczas realizacji zadań na terenie Poznania lokalni kryminalni współpracowali z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Policja apeluje o czujność w kontaktach telefonicznych

Funkcjonariusze przypominają o konieczności rozmawiania z osobami starszymi na temat zagrożeń ze strony oszustów. Przestępcy często wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych i wywierają presję, informując o rzekomym zagrożeniu pieniędzy. Należy pamiętać, że prawdziwy policjant nigdy nie prosi o przekazanie gotówki ani wykonanie przelewu na inne konto w ramach prowadzonych akcji. W przypadku odebrania podejrzanego telefonu, w którym ktoś nakazuje wypłatę oszczędności, należy natychmiast zakończyć rozmowę i zweryfikować informacje bezpośrednio w banku lub na policji.

Źródło: Policja.pl