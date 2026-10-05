Zatrzymanie w Warszawie. 47-latek w skradzionym aucie poszukiwany 5 listami gończymi

Akcja grupy Kobra w Warszawie

Policjanci z grupy „Kobra” uzyskali informację o skradzionej 4 października 2026 roku na terenie Niemiec Toyocie Corolli. Wartość pojazdu oszacowano na 90 000 zł. Funkcjonariusze operacyjni po dokonaniu niezbędnych sprawdzeń przygotowali plan działania w terenie. W realizację zaangażowano policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału Kryminalnego, komisariatu w Wesołej oraz stołeczną drogówkę. Służby najpierw monitorowały sytuację, a następnie wybrały odpowiedni czas i miejsce na zatrzymanie wytypowanego auta.

Szereg naruszeń prawa przez 47-letniego kierowcę

Podczas interwencji okazało się, że 47-latek siedzący za kierownicą Toyoty posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz administracyjną decyzję o cofnięciu uprawnień. Na samochodzie zamontowane były tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu, natomiast właściwe numery mundurowi odnaleźli wewnątrz bagażnika lub kabiny. Po zweryfikowaniu tożsamości mężczyzny w policyjnych bazach danych funkcjonariusze ustalili, że jest on poszukiwany 5 listami gończymi. Dodatkowo wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz nakazy doprowadzenia do placówki penitencjarnej.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a skradziony samochód zabezpieczono do dalszych oględzin. Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie 47-latkowi zarzutów kradzieży z włamaniem oraz kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu i decyzji administracyjnej. Łącznie zatrzymany ma do odbycia karę ponad 7 lat pozbawienia wolności wynikającą z wcześniejszych wyroków.

Decyzja sądu i dalsze postępowanie

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota, która nadzoruje postępowanie, skierowała do sądu wniosek o odizolowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 47-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Równocześnie Sąd Okręgowy zdecydował o 7 dniach aresztu w związku z procedurą Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wszystkie czynności procesowe w tej sprawie są kontynuowane przez stołecznych funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl