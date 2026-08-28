Na Wspólnej, odcinek 4272: Sandra i Ryba zostaną podejrzani o porwanie Basi. Smolny straci panowanie nad sobą

Smolny nie wytrzyma tempa śledztwa w 4272. odcinku „Na Wspólnej”

Dramatyczna walka o odnalezienie zaginionej Basi (Grażyna Wolszczak) będzie trwała w najlepsze w 4272. odcinku „Na Wspólnej”. Policjanci co prawda zaczną dyskretnie śledzić Sandrę (Ina Sobala) oraz Jana Rybę (Jacek Pluta), jednak Krzysztof (Łukasz Konopka) uzna, że to zdecydowanie za mało. Zrozpaczony i przerażony o losy ukochanej żony mąż stanowczo zażąda od funkcjonariuszy szybszych i bardziej radykalnych kroków.

Cały koszmar rozpoczął się w 4269. odcinku „Na Wspólnej”, kiedy to niczego nieświadoma Basia została znienacka napadnięta w drodze do domu, a potem całkowicie przepadła. Smolny czekał wtedy na powrót żony, zupełnie nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. W kolejnym, 4270. odcinku mąż zaginionej połączył siły ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) i wspólnie próbowali namierzyć miejsce logowania komórki Basi.

Smolny dorwie Jana Rybę w 4272. odcinku „Na Wspólnej”

Narastające napięcie i potworny strach doprowadzą do tego, że Smolny całkowicie straci nad sobą kontrolę. W 4272. odcinku serialu „Na Wspólnej” Krzysztof postanowi wziąć sprawy we własne ręce, samodzielnie wytropi Jana Rybę i rzuci mu się do gardła. Zdesperowany mąż wprost wykrzyczy mu w twarz, że zapłaci własnym życiem, jeśli Basi spadnie choć włos z głowy. Zrozpaczony Smolny udowodni, że w obronie najbliższych nie cofnie się przed niczym, a bierne oczekiwanie na finał śledztwa to dla niego zdecydowanie za mało.

Prowokacja Smolnego ułatwi zadanie policji w 4272. odcinku „Na Wspólnej”

Dramatyczny krok Krzysztofa nie pozostanie jednak bez echa, a śledczy sprytnie wykorzystają wybuch Smolnego w 4272. odcinku „Na Wspólnej”. Funkcjonariusze ruszą śladem Jana Ryby zaraz po jego ostrej wymianie zdań z mężem Basi. Stróże prawa będą liczyć na to, że zdenerwowany mężczyzna popełni błąd i doprowadzi ich prosto do miejsca przetrzymywania zaginionej kobiety.

Podejrzenia Smolnego w sprawie zniknięcia Basi w „Na Wspólnej”

Warto pamiętać, że obawy Krzysztofa nie wzięły się znikąd. W 4270. odcinku „Na Wspólnej” do redakcji dotarły poważne groźby, mające ewidentny związek z nagłośnioną aferą wokół lewych dyplomów. Co więcej, na jaw wyszło, że Sandra miała wcześniej dostęp do poufnych materiałów szykowanych do druku.

To właśnie te fakty skłoniły Smolnego do snucia domysłów, że to ludzie zamieszani w aferę stoją za porwaniem Basi. W ten sposób chcieli najpewniej skutecznie zamknąć usta jemu i Marcelinie (Agata Załęcka). W 4272. odcinku najważniejsze będzie jednak wygranie wyścigu z czasem i uratowanie zaginionej żony.

Odcinek 4272 serialu „Na Wspólnej” – kiedy i gdzie oglądać?

Premiera 4272. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w poniedziałek, 7 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Tradycyjnie najnowszy epizod będzie można również zobaczyć na platformie Player.

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