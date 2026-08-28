Jakub Gierszał kontra gwiazdy "Gry o tron". "Pojedynek" trafia do streamingu

Jakub Gierszał kontra gwiazda "Gry o tron". Wielki pojedynek na ekranie

Jakub Gierszał i Aidan Gillen, którego widzowie na całym świecie poznali jako Littlefingera w „Grze o tron”, spotykają się w nowym thrillerze psychologicznym. Aktorzy wcielają się w śmiertelnych wrogów w filmie „Pojedynek”, którego akcja rozgrywa się w cieniu II wojny światowej. Ich ekranowe starcie to gra o najwyższą stawkę, w której liczy się każdy, nawet najmniejszy ruch.

Nowa produkcja, oparta na faktach, przenosi widzów do wydarzeń z września 1939 roku, gdy tysiące przedstawicieli polskiej inteligencji trafiło do sowieckiej niewoli. Akcja filmu rozgrywa się w obozie jenieckim, zaledwie kilka miesięcy przed zbrodnią katyńską.

"Ród smoka" - rozmawiamy z Gayle Rankin, serialową Alys Rivers, o wydarzeniach z 3. sezonu | WYWIAD

Gra psychologiczna o życie i godność

Fabuła skupia się na napiętej relacji między dwoma mężczyznami. Jakub Gierszał wciela się w postać Karola Grabowskiego – światowej sławy wirtuoza fortepianu, a prywatnie młodego męża i ojca. To właśnie on, jako autorytet dla pozostałych więźniów, staje się celem bezwzględnego majora NKWD, Wasilija Zarubina, którego gra Aidan Gillen.

Chłodny i wyrachowany oficer stawia sobie za punkt honoru moralne złamanie muzyka. Jego propagandowym celem jest przekonanie Grabowskiego i reszty jeńców do przejścia na stronę sowiecką. Kiedy artysta stawia opór, między mężczyznami rozpoczyna się pełna presji i manipulacji psychologiczna gra, od której zależy nie tylko życie, ale przede wszystkim godność.

Plejada gwiazd w obsadzie

Jakub Gierszał i Aidan Gillen to nie jedyne znane nazwiska, które zobaczymy w produkcji. Na ekranie pojawią się również Tomasz Kot, Bogusław Linda oraz Antoni Pawlicki. W filmie wystąpiła także Julia Pietrucha, która wcieliła się w niezwykle ważną postać.

Aktorka zagrała Janinę Lewandowską, która zapisała się w historii jako jedyna kobieta stracona w czasie zbrodni katyńskiej.

Kiedy premiera filmu "Pojedynek"?

Za reżyserię thrillera odpowiada Łukasz Palkowski, twórca, który ma na koncie takie hity jak „Bogowie” czy „Najlepszy”. Jego nowy film, „Pojedynek”, będzie można oglądać już od 29 sierpnia. Produkcja trafi do serwisu streamingowego CANAL+.