"Na Wspólnej". Czerski ląduje w szpitalu, a Ola na randce z klientem

"Na Wspólnej" - z Czerskim dzieje się coś bardzo niedobrego

W 4219. odcinku "Na Wspólnej" Mariusz będzie szykował się do spotkania z Nowińskim, mściwym klientem, przez którego jego kariera (i życie) zawisła na włosku. Zakościelny podkreśli jasno i wyraźnie, że Czerski nie może tego zawalić, bo to jego być albo nie być - od powodzenia rzeczonego spotkania zależy los jego kariery. Niestety Mariusz nigdy nie dociera do kancelarii, a jego matka zaczyna się poważnie martwić, gdyż nie może go znaleźć. Okazuje się, że Czerski znów stracił przytomność i trafił do szpitala - czyżby jego ostatnie odpały miały podłoże zdrowotne i sprawa jest znacznie poważniejsza, niż przypuszczaliśmy?

PRZECZYTAJ TEŻ: Nowy bohater w serialu "Pierwsza miłość". Zrobi wszystko, by uratować syna

"Na Wspólnej" - Czerski w szpitalu, a Ola na randce

W 4220. odcinku Mariusz będzie przebywał w szpitalu w poważnym stanie. Gdy na chwilę odzyska ułamek świadomości, w mig zadzwoni do żony. Ola jednak nie będzie zainteresowana rozmową - dziwny stan Czerskiego uzna za jego dalsze pijańtwo i nieświadoma powagi sytuacji, rozłączy się. Później pójdzie na randkę ze Zduńskim - przystojny klient zabierze ją do restauracji pod pretekstem, że zamierza ją kupić i potrzebuje porady prawnej.

PRZECZYTAJ TEŻ: To najlepiej zagrany serial, jaki widziałam w ostatnich latach. Jeden aktor stanął przed nie lada wyzwaniem

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4219 (premiera 27 maja)

Czerski znowu ląduje w szpitalu - co mu jest?! Zakościelny przypomina Czerskiemu o dzisiejszym spotkaniu z Nowińskim, klientem którego sprawę zawalił - to być albo nie być dla Mariusza! Niestety, Czerski nie dociera do kancelarii - ponownie traci przytomność i ląduje w szpitalu! Tymczasem matka Mariusza dobija się do jego pustego mieszkania... Kajetan pogrążył ojca?! Weronika ma złe wieści dla Moniki - adwokat dziewczyny zaatakowanej przez Kajetana wniósł oskarżenie. To pogarsza sytuację Damiana - Kajtek zastraszał świadka oskarżenia… Tymczasem Dziedzic straszy młodego policjanta, którego podejrzewa o wyniesienie telefonu Cieślika z magazynu. To działa - Sławek śledzi Zenka, który spotyka się ze zleceniodawcą kradzieży! Igor działa na wielu frontach - czy nie umyka mu najważniejszy?! Igor umawia się z matką dziewczyny, która oskarża Damiana o molestowanie. Kobieta twierdzi, że jej córka nie zna żadnego senatora… Nowak śledzi też Sandrę, która próbuje go zniszczyć - odkrywa, że dziennikarka ma romans… z jego szefem! Tymczasem córka Igora robi sobie wagary i idzie do kanciapy Leona. Julka wraca do domu kompletnie upalona!

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4220 (premiera 28 maja)

Czerski w szpitalu, a Ola daje się uwodzić klientowi?! Mariusz w szpitalu - w przebłysku świadomości przypomina sobie numer do żony. Dzwoni do Oli z telefonu lekarza. Niestety, mówi tak bełkotliwie, że ta bierze go za pijanego i... rozłącza się! Tym bardziej, że właśnie jej przystojny klient zaprasza ją do restauracji - Zduński twierdzi, że chce ją kupić i potrzebuje Oli porady… Smolny walczy z Sandrą, a Igor z córką! Sandra rozstawia wszystkich w redakcji po kątach. Zszokowany Smolny dowiaduje się, że Smoczyńska - pod nieobecność zawieszonego Igora - została mianowana przez Gwiazdę… jego zastępczynią! Jednak Krzysztof załatwia Sandrę tak, że ta milknie… Tymczasem Igor kłóci się z córką o wczorajsze wagary - Julka wychodzi trzaskając drzwiami! Idzie do Leona. Raper tym razem proponuje jej jakieś pigułki... Basia wkurzona na byłego męża - dlaczego jest wyrodnym ojcem?! Basia i Krzysztof, po wczorajszej parapetówce u Daniela, są zniesmaczeni - mimo zapowiedzi, Andrzej nie pojawił się u syna! Nieoczekiwanie były mąż Basi pojawia się u nich i bardzo dziwnie się tłumaczy. Smolna wyrzuca Brzozowskiemu jego kompletny brak zainteresowania synami - do tej pory nawet nie poznał swojej synowej i własnej wnuczki!

Na Wspólnej – pamiętasz te postacie? Pytanie 1 z 6 Czyim mężem był Adam? Agnieszki Żanety Renaty Weroniki Następne pytanie