„Panna młoda” odc. 197 - streszczenie

Beyza zwalnia Gulsum. Engin próbuje odnaleźć tajemniczą pacjentkę, ale wciąż nie wpada na żaden trop. Gdy pada pomysł wspólnej kolacji, Cemil stanowczo odmawia. Za to Engin i Sila przyjmują zaproszenie.

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„Panna młoda” odc. 198 - streszczenie

Engin i Sila szykują się do wspólnej kolacji. W altanie zbierają się zaproszeni goście, ale od początku czuć między nimi napięcie. Gdy wszyscy siadają do stołu, rozmowy szybko przeradzają się w konflikty i drobne rozgrywki.

„Panna młoda” odc. 199 - streszczenie

Yonca wciela w życie plan zemsty. Spokojna z założenia kolacja u Hancer i Meliha przybiera nieoczekiwany obrót. Cihan proponuje dziwną grę, która odsłania ukryte intencje i prowadzi do kolejnych spięć. Beyza szantażuje Gulsum, zmuszając ją do uległości.

„Panna młoda” odc. 200 - streszczenie

Hancer zjada zatrute ciastka, ale szybka reakcja Cihana pozwala uniknąć tragedii. Gulsum próbuje odeprzeć cyniczne oskarżenia Beyzy. Melih jedzie do szpitala, gdzie spotyka Cihana, a później godzi się z matką.

„Panna młoda” odc. 201 - streszczenie

Melih odkrywa, kto stoi za próbą otrucia Hancer. Cihan szybko orientuje się, że mężczyzna niewiele wie o własnej żonie, i wykorzystuje to w rozmowach. Engin i Sila przeglądają nagrania z kliniki i rozpoznają na nich Beyzę. Po rozmowach z Silą, Hancer i Melihem Engin utwierdza się w przekonaniu, że za śmierć Yasemin odpowiada właśnie Beyza.

„Panna młoda” odc. 202 - streszczenie

Engin postanawia zdobyć próbki włosów Beyzy i jej dziecka, licząc, że potwierdzą jego podejrzenia. Właścicielka salonu fryzjerskiego ponownie naciska na Deryę, by kupiła salon. Melih wyznaje Sinem miłość, ale jednocześnie wypomina jej, że nie pojawiła się na jego ślubie. Cihan coraz mocniej naciska na Hancer i domaga się, by wreszcie wyjaśniła, co naprawdę chciała mu powiedzieć.

„Panna młoda” odcinki 197-202: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień