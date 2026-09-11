„Akacjowa 38” odc. 955 - streszczenie

Nowy proboszcz z Akacjowej szybko zdobędzie sympatię mieszkańców. Samuel wciąż nie otrząśnie się po zamachu na galerię i przed spotkaniem z bankierem spróbuje umniejszyć swoje straty. Doktor Higinio podejmie się operacji Liberta, ale uprzedzi, że ryzyko jest ogromne, a pacjent może nie przeżyć. Trini zatai przed mężem, że źle się czuje.

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„Akacjowa 38” odc. 956 - streszczenie

Lekarz zapewni, że operacja Liberta zakończyła się sukcesem, jednak pacjent wciąż będzie nieprzytomny. Samuel przeprosi Lucię za swoje zachowanie i zaproponuje jej dalszą współpracę. Mimo kłopotów finansowych nadal będzie chciał otworzyć nową galerię. Lucia spróbuje ustalić, dlaczego matka podarowała jej taki sam krzyż, jaki markiz ma na portrecie. Ksiądz Telmo zaoferuje jej pomoc w rozwikłaniu tej zagadki.

„Akacjowa 38” odc. 957 - streszczenie

Mieszkańcy Akacjowej będą modlić się o zdrowie Liberta, który wkrótce obudzi się po operacji. Samuel będzie udawał, że rozmowa w banku poszła po jego myśli, choć w rzeczywistości grozi mu finansowa ruina i nawet sprzedaż mieszkania. Po powrocie do domu zastanie Ursulę i wyrzuci ją. Trini odkryje, że jest w ciąży. Fabiana skonfrontuje Servanda z Cesarem, a ojciec Telmo ostrzeże Lucię przed uczuciem do Samuela.

„Akacjowa 38” odc. 958 - streszczenie

Susana odtrąci Ursulę, a Inigo wyrzuci ją z La Deliciosy, gdy kobieta spróbuje zjeść resztki jedzenia ze stołów. Felipe odkryje w szpitalu psychiatrycznym, że Ursulę wypisano stamtąd jako wyleczoną. Rosina nie przestanie karmić Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe zaniepokoją się Samuelem, który w obawie przed utratą wszystkiego upije się do nieprzytomności. Don Felipe znajdzie go w tym stanie i wpadnie na pomysł, jak mu pomóc.

„Akacjowa 38” odc. 959 - streszczenie

Rosina wynajmie doktorowi Higiniowi mieszkanie po pułkowniku Valverde. Choć słynie ze skąpstwa, da mu 50-procentowy rabat w podziękowaniu za uratowanie Liberta. Służące z przejęciem będą komentować powrót Ursuli, która po pobycie w szpitalu psychiatrycznym popadnie w ubóstwo i zacznie żebrać na ulicy. Antonito będzie intensywnie ćwiczył, żeby wyrzeźbić sylwetkę i wystartować w konkursie na modela reklamującego preparat Kolos. Do konkursu zgłoszą się też El Pena i Servando.

„Akacjowa 38” odcinki 955-959: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień