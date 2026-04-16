"Na sygnale", odcinek 888. Swatka trafia celnie, a ratownicy trafią na nietypowy przypadek przemocy domowej

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 888, który zostanie wyemitowany w czwartym tygodniu kwietnia.

Na sygnale, odcinek 888 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 888. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół Benia trafia na ofiarę przemocy w rodzinie - mężczyznę pobitego przez żonę, u której testosteron z suplementów wywołuje nie tylko agresję, ale też niebezpieczne zaburzenia rytmu serca. Ekipa doktor Reiter pomaga nastolatkowi na wózku inwalidzkim, który poparzył sobie nogi oraz jego matce, która ma poważne problemy z kręgosłupem i cierpi na rwę kulszową. Tymczasem Wiktor wyznaje Annie, że mogą wkrótce zostać dziadkami - jeśli to Czarek jest ojcem dziecka Mileny. A lekarka od razu postanawia z dziewczyną porozmawiać. Martyna z Różą uznają natomiast, że czas "wyswatać" Elę z Romkiem, co kończy się ich pierwszą randką.

"Na sygnale" odcinek 888 - premiera i emisja

888. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 888. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Małgorzata Giec, a w obsadzie znaleźli się: Hubert Jarczak, Lea Oleksiak, Wojciech Kuliński, Monika Mazur, Adrianna Jagiełło, Aleksandra Kądziołka i Izydor Łobacz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).