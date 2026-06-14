2. Ekstraliga żużlowa dla Orła Łódź. Kto wywalczył punkt bonusowy?

Zacięty mecz w Łodzi i bonus

Spotkanie pomiędzy H.Skrzydlewska Orzeł Łódź a Stalą Rzeszów dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji od pierwszego startu. Ostatecznie z minimalnego zwycięstwa cieszyli się gospodarze, którzy pokonali rywali na domowym torze. Wynik 46:44 bez wątpienia świadczy o wyrównanym poziomie obu rywalizujących ekip w ramach rozgrywek 2. Ekstraligi żużlowej. Drużyna z województwa łódzkiego zdobyła kluczowe punkty w końcówce. To spotkanie miało ogromne znaczenie dla układu sił w ligowej tabeli.

W pierwszym starciu tych zespołów na torze w Rzeszowie padł rezultat remisowy 45:45. Dzięki niedzielnej wygranej przed własną publicznością, to Orzeł Łódź zainkasował niezwykle ważny punkt bonusowy w dwumeczu. Żużlowcy musieli do samego końca walczyć o każdy centymetr toru, by ostatecznie rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść. Triumf na pewno pozwoli gospodarzom na spokojniejsze przygotowania do kolejnych spotkań zaplanowanych w kalendarzu. Miejscowi fani z wielką radością przyjęli ten wysoce pozytywny scenariusz.

Kto zdobył najwięcej punktów dla obu drużyn?

W zespole gospodarzy zdecydowanym liderem okazał się Marcin Nowak, solidnie gromadząc 10 punktów na swoim koncie. Tuż za nim uplasowali się Villads Nagel oraz Szymon Szlauderbach, z których każdy ostatecznie przywiózł po 9 punktów. Odpowiednie wsparcie kolegom z toru zapewnił także Kacper Halkiewicz z wynikiem 8 punktów, a Zach Cook dorzucił do puli 5 punktów. Zestawienie zawodników Orła Łódź skutecznie uzupełnili Oliver Berntzon zdobywając 3 punkty oraz Seweryn Orgacki z dorobkiem 2 punktów. Każdy z tych startujących zawodników dołożył cegiełkę do końcowego sukcesu drużyny.

Ekipa z Podkarpacia również miała w swoich szeregach silne indywidualności potrafiące walczyć o pełną pulę. Zdecydowanie najlepszy w barwach Stali Rzeszów był Rasmus Jensen, który podczas zawodów wywalczył aż 16 punktów. Kolejne ważne dla gości występy zanotowali Mateusz Szczepaniak z 10 punktami na koncie oraz Josh Pickering, który ostatecznie dopisał 8 punktów. Listę punktujących rzeszowskiego zespołu ostatecznie zamknęli Francis Gusts z 7 punktami, Franciszek Majewski mający 2 punkty i Maksym Borowiak z 1 punktem. Mimo tak dobrej postawy niektórych liderów, gościom nie udało się wywieźć z Łodzi chociażby remisu.