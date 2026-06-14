Formuła 1 wraca do Barcelony. Zobacz kto zapisał się na kartach historii

Triumf podczas Grand Prix Barcelony

Siedmiokrotny mistrz świata ponownie stanął na najwyższym stopniu podium. Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Barcelony, który stanowił siódmą rundę tegorocznych mistrzostw świata. Kierowca odniósł tym samym swoje 106. zwycięstwo w cyklu tych prestiżowych zawodów motorowych. Taki wynik umacnia go na pozycji absolutnego lidera w statystykach wszech czasów.

Doświadczony zawodnik jest samodzielnym rekordzistą pod względem liczby wygranych wyścigów w mistrzostwach świata. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje słynny Niemiec Michael Schumacher, który zgromadził na swoim koncie dziewięćdziesiąt jeden triumfów. Trzecia pozycja należy obecnie do Holendra Maxa Verstappena z dorobkiem siedemdziesięciu jeden zwycięstw. Sukces w Hiszpanii potwierdza świetne przygotowanie sprzętowe i fizyczne brytyjskiego mistrza.

Kiedy Robert Kubica odniósł zwycięstwo?

Ostatni wyścig miał również ogromne znaczenie dla nowego zespołu brytyjskiego kierowcy. Hamilton zwyciężył po raz pierwszy od 2025 roku, kiedy to przeszedł z ekipy Mercedesa do Ferrari, co było jednym z najważniejszych transferów. Warto podkreślić, że dla włoskiego teamu była to już dwieście czterdziesta dziewiąta wygrana w historii startów. Połączenie doświadczenia Brytyjczyka z legendarną marką przyniosło oczekiwane rezultaty.

Rywalizacja na najwyższym szczeblu sportów motorowych od lat gromadzi na starcie najlepszych kierowców. W całej długiej historii tego elitarnego cyklu jedyny Polak zdołał wygrać zawody mistrzostw świata. Tym zawodnikiem jest Robert Kubica, który ma na swoim koncie jedną wygraną, odniesioną w 2008 roku podczas zmagań w Kanadzie. Jego osiągnięcie do dziś pozostaje jedynym polskim akcentem na najwyższym stopniu podium.