"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 875, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu kwietnia.
"Na sygnale" odcinek 875 - streszczenie szczegółowe
Streszczenie 875. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Doktor Góra znów ma pracowity dyżur i robi wszystko, by pomóc kobiecie w zaawansowanej ciąży i z wysoką gorączką oraz objawami neuroinfekcji - podejrzewając, że chora cierpi na listeriozę, która jest wyjątkowo niebezpieczna dla płodu. Później natomiast pacjentem lekarza zostaje chłopiec z urazem klatki piersiowej, do którego doszło podczas meczu baseballa. Tymczasem Gabriela szukają już nie tylko koledzy z pracy, ale także policja, a śledztwem zajmuje się inspektor Krzaklewska. Britney, słysząc o zaginięciu przyjaciela, wraca od razu do Polski... i na lotnisku nawiązuje niebezpieczną znajomość.
PRZECZYTAJ TEŻ: Lubisz seriale medyczne? To koniecznie sięgnij po te tytuły
"Na sygnale" odcinek 875 - premiera i emisja
875. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.
"Na sygnale" - obsada
Scenariusz 875. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Dominik Gąsiorowski, a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Monika Mazur, Dariusz Wieteska, Małgorzata Tuszyńska, Paulina Zwierz, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Adam Turczyk i Justyna Sieniawska.
"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu
Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:
- Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),
- Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),
- Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).