"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 874, który zostanie wyemitowany w pierwszym tygodniu kwietnia.

Sonda "Na sygnale" czy "Na dobre i na złe" - który serial wolisz? "Na sygnale" "Na dobre i na złe"

"Na sygnale" odcinek 874 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 874. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Lisickiego tym razem musi pomóc mężczyźnie, który sam próbował usunąć sobie ropień, przez co stracił przytomność i wpadł we wstrząs septyczny. A w drodze do szpitala ratowników czekają spore komplikacje... Z kolei Piotrek z Alkiem trafiają na kobietę, która przez sąsiedzką kłótnię spadła ze schodów i ma stłuczoną miednicę. Podczas badania stan ich pacjentki nagle się pogarsza, ranna zaczyna mieć problemy z oddychaniem i w finale dociera na SOR z niewydolnością wielonarządową. Nowy w ogóle nie stawia się na dyżurze i to bez słowa usprawiedliwienia. A gdy jego matka - Olga - wyznaje ratownikom, że Gabriel zaginął, koledzy zaczynają się o chłopaka naprawdę martwić. Tymczasem doktor Góra niepokoi się o Patryczka, gdy ten zdradza tacie, że już kilka razy rozmawiał przez krótkofalówkę z podejrzanym "astronautą". A Klis - dzięki Arnoldowi - kolejny raz spotyka się z Luizą...

"Na sygnale" odcinek 874 - premiera i emisja

874. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 874. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Krzysztof Walecki, a w obsadzie znaleźli się: Kamil Błoch, Adrianna Jagiełło, Izydor Łobacz, Dariusz Wieteska, Adam Turczyk, Justyna Sieniawska, Tomasz Piątkowski, Wojciech Kuliński i Natalia Rewieńska.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).