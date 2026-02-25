"Na sygnale", odcinek 854: Ostra kłótnia Alka z Nowym prowadzi do odkrycia, że obu oszukała ta sama kobieta

Ostatni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Największy szok przeżył Dobromir, który po odebraniu wyników badania DNA dowiedział się, że w ogóle nie jest spokrewniony z Wandą. W tym samym czasie zespół doktora Lisickiego walczył o życie nastolatka z porażeniem mózgowym, który został ranny w wypadku samochodowym i dodatkowo zatruł się lekiem. Swoje trudne chwile przeżywała również Karolina, mierząc się z masowym zatruciem w ośrodku dla ofiar przemocy. Nie zabrakło też wątku doktor Reiter, która kontynuowała swoje starania, by pomóc byłemu bokserowi, Jerzemu, gnębionemu przez żonę. Jakie wyzwania przyniesie ratownikom kolejny dyżur?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Na sygnale" odc. 854 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zespół doktor Reiter zmierzy się z nietypowym przypadkiem mężczyzny, który wtargnął do działającej myjni samochodowej. Równolegle, w bazie ratowników dojdzie do ostrej wymiany zdań między Alkiem a Nowym, co paradoksalnie doprowadzi ich do odkrycia, że obaj zostali oszukani przez tę samą kobietę. To jednak nie koniec kłopotów Klisa, gdyż niedługo później Britney odkryje, że przelał on Sylwii znaczną kwotę pieniędzy i zażąda natychmiastowych wyjaśnień. Po dyżurze doktor Góra ponownie odda się swojej pasji do kręgli, a Benio będzie mu gorąco kibicował, ocierając się o hazard. Wieczorny relaks przerwie im jednak wezwanie do szkoły tańca, gdzie doszło do wypadku, a doktor Vick odkryje u jednego z tancerzy poważne problemy zdrowotne, w tym chorą wątrobę i możliwe przedawkowanie leków.

"Na sygnale" odc. 854 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się najnowszych losów swoich ulubionych ratowników. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc w sobie zarówno dramatyczne akcje ratunkowe, jak i osobiste perypetie bohaterów. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco, powinni zarezerwować sobie czas w środku tygodnia. Premierowa emisja 854. odcinka serialu "Na sygnale" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to produkcja, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Serial w realistyczny sposób ukazuje pracę ratowników medycznych, którzy każdego dnia stawiają czoła sytuacjom na granicy życia i śmierci. To nie tylko dynamiczne akcje ratunkowe, ale także skomplikowane relacje i osobiste dramaty bohaterów, z którymi zdążyliśmy się zżyć. Każdy odcinek dostarcza ogromnej dawki emocji i trzyma w napięciu do ostatniej minuty. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)