"Akacjowa 38", odcinek 818: porywacz Fabiany grozi śmiercią wszystkim jej bliskim

Redakcja Eska Cinema
2026-02-25 8:39

Co wydarzy się w 818. odcinku serialu Akacjowa 38? Intrygi Ursuli i Samuela doprowadzą do dramatycznego starcia ojca z synem, a słodka inauguracja La Deliciosy zakończy się masowym zatruciem. Na domiar złego, porywacz Fabiany zacznie grozić śmiercią jej najbliższym, a Celia będzie miała złe przeczucia co do nowej znajomości Silvii.

Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji, od rodzinnych dramatów po nowe początki. Samuel poskarżył się ojcu, oskarżając Diego o uwiedzenie mu żony i rozbicie rodziny, co zwiastuje eskalację konfliktu. Dla kontrastu, Inigo i Flora świętowali uroczyste otwarcie La Deliciosy, wnosząc na ulicę nieco radości. Nie zabrakło jednak mrocznych momentów, gdyż Carmen pomogła w porwaniu Fabiany, a knująca intrygi Ursula próbowała obłaskawić Jaimego. Nawet wątek Jacinto i Gertrudis zakończył się wymownym policzkiem za puste obietnice. Po tak intensywnych wydarzeniach, czego możemy spodziewać się po mieszkańcach w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 818 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Alday, gdzie intrygi Ursuli i Samuela osiągną swój cel. Skutecznie nastawią Jaime przeciwko Diegowi, co doprowadzi do tego, że ojciec, nie chcąc słuchać syna, wyrzuci go z domu. Tymczasem Inigo i Flora z wielką pompą otwierają La Deliciosę, oferując gościom darmową czekoladę, co niestety kończy się masowym zatruciem pokarmowym. Równolegle, Celia, zaniepokojona bliską relacją Silvii z pułkownikiem Valverde, postanawia ostrzec przyjaciółkę przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Na domiar złego, porywacz Fabiany eskaluje sytuację, grożąc śmiercią wszystkim jej bliskim.

"Akacjowa 38" odc. 818 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji i losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z ulicy Akacjowej, mamy dobre wieści. Premierowa emisja 818. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja, która skradła serca polskich widzów, przenosząc nas w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, ukazując skomplikowane relacje między bogatymi rodzinami a ich służbą. Każdy odcinek to dawka intryg, namiętnych romansów i dramatycznych zwrotów akcji, które sprawiają, że nie można oderwać się od ekranu. To właśnie ta mieszanka emocji, w połączeniu ze wspaniałą scenografią i kostiumami, zapewniła serialowi status jednego z ulubionych hitów TVP. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Akacjowa 38, odcinek 818: porywacz Fabiany grozi śmiercią wszystkim jej bliskim
