"Akacjowa 38", odcinek 818: porywacz Fabiany grozi śmiercią wszystkim jej bliskim

Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji, od rodzinnych dramatów po nowe początki. Samuel poskarżył się ojcu, oskarżając Diego o uwiedzenie mu żony i rozbicie rodziny, co zwiastuje eskalację konfliktu. Dla kontrastu, Inigo i Flora świętowali uroczyste otwarcie La Deliciosy, wnosząc na ulicę nieco radości. Nie zabrakło jednak mrocznych momentów, gdyż Carmen pomogła w porwaniu Fabiany, a knująca intrygi Ursula próbowała obłaskawić Jaimego. Nawet wątek Jacinto i Gertrudis zakończył się wymownym policzkiem za puste obietnice. Po tak intensywnych wydarzeniach, czego możemy spodziewać się po mieszkańcach w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 818 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku serialu będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Alday, gdzie intrygi Ursuli i Samuela osiągną swój cel. Skutecznie nastawią Jaime przeciwko Diegowi, co doprowadzi do tego, że ojciec, nie chcąc słuchać syna, wyrzuci go z domu. Tymczasem Inigo i Flora z wielką pompą otwierają La Deliciosę, oferując gościom darmową czekoladę, co niestety kończy się masowym zatruciem pokarmowym. Równolegle, Celia, zaniepokojona bliską relacją Silvii z pułkownikiem Valverde, postanawia ostrzec przyjaciółkę przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Na domiar złego, porywacz Fabiany eskaluje sytuację, grożąc śmiercią wszystkim jej bliskim.

"Akacjowa 38" odc. 818 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji i losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z ulicy Akacjowej, mamy dobre wieści. Premierowa emisja 818. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja, która skradła serca polskich widzów, przenosząc nas w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, ukazując skomplikowane relacje między bogatymi rodzinami a ich służbą. Każdy odcinek to dawka intryg, namiętnych romansów i dramatycznych zwrotów akcji, które sprawiają, że nie można oderwać się od ekranu. To właśnie ta mieszanka emocji, w połączeniu ze wspaniałą scenografią i kostiumami, zapewniła serialowi status jednego z ulubionych hitów TVP. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)